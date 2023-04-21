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Gündem
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TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

2023-04-21 11:52:33
TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

TCG (L-400) Anadolu'nun 10 Nisan 2023 itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesinde sonra uçak gemileri Türkiye'de merak konusu oldu. Kullanıcılar Türkiye için ilk olan uçak gemisinin başka hangi ülkelerde ne kadar olduğunu merak etti. Peki uçak gemisi olan ülkeler hangileri? Bir uçak gemisi, tam uzunlukta bir uçuş güvertesine, hangara ve uçağın silahlandırılması, konuşlandırılması ve inişi için gereken tesislere sahip bir savaş gemisidir. Hazırladığımız liste, bir hava kanadının mevcudiyetini veya durumunu değil, yalnızca geminin durumunu belirtir. Geminin ana amacı uçağı taşımak, silahlandırmak, konuşlandırmak ve indirmekse, helikopter gemilerini ve amfibi hücum gemilerini de içerir. Haritada koyu mavi olan ülkeler şu anda sabit kanatlı uçak gemileri işleten, yeşil olanlar yalnızca helikopter gemisi işleten, açık mavi ile belirtilen ülkeler ise eskiden uçak gemisi işletmiş ülkeleri göstermektedir. Türkiye'nin de dahil olmasıyla 2023 yılında toplam 15 ülkenin uçak gemisi vardır.

#1
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Avustralya'nın Kraliyet Donanmasına ait 2 uçak gemisi var.

#2
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Brezilya'nın Brezilya Donanmasına ait 1 adet uçak gemisi hizmette. Ayrıca planlanan 1 gemileri daha var.

#3
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Çin'in Çin Halk Kurtuluş Ordusuna ait hizmette 5, test aşamasında ise 1 uçak gemisi vardır. Çin bunun dışında 7 uçak gemisi de planlamaktadır.

#4
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Mısır'ın Mısır Deniz Kuvvetlerine ait hizmette 2 uçak gemisi vardır.

#5
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Fransa'nın Fransız Deniz Kuvvetlerine ait hizmette 4, planlanan ise 1 uçak gemisi vardır.

#6
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Hindistan'ın Hindistan Donanmasına ait hizmette 2, planlanan 5 uçak gemisi vardır.

#7
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

İtalya'nın İtalya Donanmasına ait hizmette 2, planlanan 3 uçak gemisi vardır.

#8
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Japonya'nın Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait hizmette 4 uçak gemisi vardır.

#9
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Rusya'nın Rusya Deniz Kuvvetlerine ait hizmette 1, yapım aşamasında 2, planlanan 1 adet uçak gemisi vardır.

#10
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Güney Kore'nin Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine ait hizmette 2, planlanan 3 adet uçak gemisi vardır.

#11
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

İspanya'nın İspanya Donanmasına ait 1 adet uçak gemisi vardır.

#12
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Taylan'ın Kraliyet Donanmasına ait 1 adet uçak gemisi vardır.

#13
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına ait 2 uçak gemisi vardır.

#14
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait hizmette 20, yedekte 2, test aşamasında 1, yapım aşamasında 3, siparişi verilmiş 2 ve planlanan 12 uçak gemisi vardır.

#15
Foto - TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

Türkiye'nin Türk Deniz Kuvvetlerine ait hizmette 1 ve planlanan 3 adet uçak gemisi vardır.

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