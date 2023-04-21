TCG Anadolu'dan sonra gündem oldu! İşte uçak gemisi olan ülkeler...

TCG (L-400) Anadolu'nun 10 Nisan 2023 itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesinde sonra uçak gemileri Türkiye'de merak konusu oldu. Kullanıcılar Türkiye için ilk olan uçak gemisinin başka hangi ülkelerde ne kadar olduğunu merak etti. Peki uçak gemisi olan ülkeler hangileri? Bir uçak gemisi, tam uzunlukta bir uçuş güvertesine, hangara ve uçağın silahlandırılması, konuşlandırılması ve inişi için gereken tesislere sahip bir savaş gemisidir. Hazırladığımız liste, bir hava kanadının mevcudiyetini veya durumunu değil, yalnızca geminin durumunu belirtir. Geminin ana amacı uçağı taşımak, silahlandırmak, konuşlandırmak ve indirmekse, helikopter gemilerini ve amfibi hücum gemilerini de içerir. Haritada koyu mavi olan ülkeler şu anda sabit kanatlı uçak gemileri işleten, yeşil olanlar yalnızca helikopter gemisi işleten, açık mavi ile belirtilen ülkeler ise eskiden uçak gemisi işletmiş ülkeleri göstermektedir. Türkiye'nin de dahil olmasıyla 2023 yılında toplam 15 ülkenin uçak gemisi vardır.