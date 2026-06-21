TBMM'den sızan talepler ağızları açık bıraktı! Vatandaş dilekçe verdi Meclis karıştı!
TBMM Dilekçe Komisyonuna vatandaşlar tarafından sunulan en son faaliyet raporundaki istekler, ezberleri altüst edecek türden radikal öneriler barındırıyor.
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TBMM Dilekçe Komisyonuna vatandaşlar tarafından sunulan en son faaliyet raporundaki istekler, ezberleri altüst edecek türden radikal öneriler barındırıyor.
Meclisin kapısını çalan vatandaşların yasal düzenleme yapılmasını istediği şaşırtıcı ve bir o kadar da tartışmalı talepler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Vatandaşların resmi olarak parlamentoya ilettiği ve duyanları şaşkına çeviren o sıra dışı talepler şu şekilde sıralandı:
KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK İSTENDİ Eşitlik ilkesine vurgu yapan bazı vatandaşlar, 20 yaşına basan kadınların da erkekler gibi zorunlu olarak askere alınmasını talep etti.
BEDELLİ ASKERLİKTE TAKSİT TALEBİ Ekonomik durumları öne süren yükümlüler, bedelli askerlik ücretlerinin tek seferde değil, taksitlendirilerek ödenmesini istedi.
KEDİ VE KÖPEKLERE YILLIK VERGİ ŞOKU Evcil hayvan sahiplerini hedef alan bir diğer dilekçede, evde beslenen kedi ve köpeklerden devlet adına yıllık düzenli vergi alınması önerildi.
BOŞ KONUTLARA EK VERGİ GELİYOR MU Kira krizine çözüm bulmak isteyen bir vatandaş, sahipleri tarafından boş tutulan dairelerden ek "boş konut vergisi" tahsil edilmesini istedi.
DÜĞÜN VE NİŞAN ORGANİZASYONLARINA YASAK ÖNERİSİ Gürültü, israf ve sokak kısıtlamalarını gerekçe gösteren bazı kişiler, düğün ve nişan gibi kitlesel organizasyonların tamamen yasaklanmasını talep etti.
KAMUSAL ALANDA HEYKEL YAPIMI DURDURULSUN Belediyelerin bütçe harcamalarına atıfta bulunan bir dilekçede, ülke genelinde yeni heykel yapımının yasaklanması istendi.
SİGARA VE ALKOL KULLANANA SAĞLIK CEZASI Devlet bütçesindeki sağlık harcamalarını azaltmak isteyen radikal bir öneride, sigara ve alkol tüketenlerin sağlık giderlerinin SGK tarafından ödenmemesi istendi.
ÇOK ÇOCUKLU AİLELERE ÖTV'SİZ ARAÇ MÜJDESİ TALEBİ Nüfus artışını desteklemek amacıyla, uzun yıllar evli kalan ve çok çocuklu olan ailelere bir defaya mahsus ÖTV'siz araç satın alma hakkı verilmesi talep edildi.
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