Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor

Konuyla ilgili konuşan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "BAE ve Bahreyn'e ne oluyor? Türkiye–Libya anlaşmasına karşı Yunanistan ve GKRY ile aynı açıklamada yer almanızın gerekçesi nedir? Doğu Akdeniz’e kıyınız mı var? Bu anlaşma sizin hangi deniz alanınıza, hangi hakkınıza dokunuyor?