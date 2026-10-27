Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasına karşı Yunanistan ve Mısır'la bir olan iki Arap ülkesine tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasına karşı Yunanistan ve Mısır'la bir olan iki Arap ülkesine tepki gösterdi.
Yunanistan, AB, GKRY, Mısır, Bahreyn ve BAE, BM’de yayımladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına itirazlarını yineledi
Konuyla ilgili konuşan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "BAE ve Bahreyn'e ne oluyor? Türkiye–Libya anlaşmasına karşı Yunanistan ve GKRY ile aynı açıklamada yer almanızın gerekçesi nedir? Doğu Akdeniz’e kıyınız mı var? Bu anlaşma sizin hangi deniz alanınıza, hangi hakkınıza dokunuyor?
Mısır’a da soruyorum: Yunanistan’la yaptığınız anlaşmayla belirlenen deniz alanlarınıza dahi müdahale etmeyen Türkiye–Libya anlaşmasına neden karşı çıkıyorsunuz? Hangi koordinatta, hangi hakkınız ihlal ediliyor? Mısır’ın menfaatlerini mi, Atina’nın taleplerini mi savunuyorsunuz?
Türkiye ve Libya’nın haklarını korumasından rahatsız olanlar, itirazlarının somut hukuki gerekçesini açıklamalıdır. Dostluğu sözlerden değil, Türkiye’nin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda alınan tutumdan anlarız. Dostu da karşımızda saf tutanı da görelim" dedi.
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