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Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor

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Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasına karşı Yunanistan ve Mısır'la bir olan iki Arap ülkesine tepki gösterdi.

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Foto - Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor

Yunanistan, AB, GKRY, Mısır, Bahreyn ve BAE, BM’de yayımladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına itirazlarını yineledi

#2
Foto - Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor

Konuyla ilgili konuşan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "BAE ve Bahreyn'e ne oluyor? Türkiye–Libya anlaşmasına karşı Yunanistan ve GKRY ile aynı açıklamada yer almanızın gerekçesi nedir? Doğu Akdeniz’e kıyınız mı var? Bu anlaşma sizin hangi deniz alanınıza, hangi hakkınıza dokunuyor?

#3
Foto - Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor

Mısır’a da soruyorum: Yunanistan’la yaptığınız anlaşmayla belirlenen deniz alanlarınıza dahi müdahale etmeyen Türkiye–Libya anlaşmasına neden karşı çıkıyorsunuz? Hangi koordinatta, hangi hakkınız ihlal ediliyor? Mısır’ın menfaatlerini mi, Atina’nın taleplerini mi savunuyorsunuz?

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Foto - Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor

Türkiye ve Libya’nın haklarını korumasından rahatsız olanlar, itirazlarının somut hukuki gerekçesini açıklamalıdır. Dostluğu sözlerden değil, Türkiye’nin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda alınan tutumdan anlarız. Dostu da karşımızda saf tutanı da görelim" dedi.

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Yorumlar

Ali Dinar

Su uyur düşman uyumaz. BAEdış işleri bakanının Reisimiz aleyhine söyledikleri hala kulaklarımızda. Gecmişi unutanın gelecegini garantiye alamaz. Safmilletiz ama aptal deyil. Reisin YURT DIŞI EKİBİ VE SAVUNMA VE SAVUNMAYA SANAYİ YE ALLAH GAF VERMESİN. ONLARIİKİ CİHANDA AZİZ. YURT İÇİ EKÜBİNİDE 2017 BU TARAFA OLANLARI İKİ ÇİHANDA BİLİNMEDİK SIRRLARI İLE YAKAHHAR İSMİ İLE REZİL ETSİN. EKONOMİ İLE BİZİ VURDURTANLAR DEVLETE DEYİL KİŞİLERE BEDDUA EDECEGİMİZİ UMUTTULAR
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