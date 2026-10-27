Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu

Mısır şu ana kadar Yunan-Türk karşılaşmaşına dahil olmak istemediği için Rodos’tan Meis’e kadar olan bölge için Yunanistan ile görüşme yapmayı reddediyordu. Şimdi aldığı karar ise Rodos’un doğusunda Yunan kıta sahanlığı ve MEB hakkı olduğunu düşündüğünü gösteriyor.