Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu
Yunan iktidar partisi ND Milletvekili ve Dış Politika Uzmanı Angelos Syrigos, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yunan iktidar partisi ND Milletvekili ve Dış Politika Uzmanı Angelos Syrigos, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Angelos Syrigos, Mısır ile yapılan temasların ardından Arap ülkesinin MEB görüşmelerini kabul ettiğini öne sürdü.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, "Mısır’ın bizimle MEB görüşmelerini kabul etmesi bir başarıdır; bu bölgedeki Yunan haklarının tanınmasının resmidir" diyen Syrigos şunları söyledi:
Mısır şu ana kadar Yunan-Türk karşılaşmaşına dahil olmak istemediği için Rodos’tan Meis’e kadar olan bölge için Yunanistan ile görüşme yapmayı reddediyordu. Şimdi aldığı karar ise Rodos’un doğusunda Yunan kıta sahanlığı ve MEB hakkı olduğunu düşündüğünü gösteriyor.
Öte yandan Yunanistan, AB, GKRY, Mısır, Bahreyn ve BAE, BM’de yayımladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına itiraz etti. Bildiride, "Türkiye-Libya arasındaki anlaşma geçersizdir" denildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23