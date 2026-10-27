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Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu

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Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu

Yunan iktidar partisi ND Milletvekili ve Dış Politika Uzmanı Angelos Syrigos, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Foto - Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu

Angelos Syrigos, Mısır ile yapılan temasların ardından Arap ülkesinin MEB görüşmelerini kabul ettiğini öne sürdü.

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Foto - Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu

X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, "Mısır’ın bizimle MEB görüşmelerini kabul etmesi bir başarıdır; bu bölgedeki Yunan haklarının tanınmasının resmidir" diyen Syrigos şunları söyledi:

#3
Foto - Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu

Mısır şu ana kadar Yunan-Türk karşılaşmaşına dahil olmak istemediği için Rodos’tan Meis’e kadar olan bölge için Yunanistan ile görüşme yapmayı reddediyordu. Şimdi aldığı karar ise Rodos’un doğusunda Yunan kıta sahanlığı ve MEB hakkı olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

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Foto - Mısır'dan Türkiye'ye ihanet: Angelos Syrigos 'kabul ettiler' diyerek duyurdu

Öte yandan Yunanistan, AB, GKRY, Mısır, Bahreyn ve BAE, BM’de yayımladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına itiraz etti. Bildiride, "Türkiye-Libya arasındaki anlaşma geçersizdir" denildi.

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Yorumlar

Cabbar

Şu mısırdan askeri ekonomik ve kültürel bütün ilişkileri kesip buyukelçimizide Ankaraya çağırın. Mısır Türkiyeye en az İsrail Yunanistan kadar düşman bir ülke. Kardeşim sisi dedik yine olmadı.

Sezer

Sisiyle olmayaca zaten belliydi Kimler getirdi hatirlayalim Tabiki onlarin dedi olacak sisi bir köle apart misiri temsil etmiyorki Misir kizmayin misir bizim kardesimizdir Ispatidida Muhammed Mursi rahmetle aniyoruz.
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