2023-04-28 19:01:52 TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları ile TBMM'ye, makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'la geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kullandığı aracın içerisinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakıyev yer aldı.