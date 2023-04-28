TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da aracı çok beğendiğini çok rahat bulduğunu belirtti. Gafarova "Bizim için çok hoş bir gündü. Mustafa Bey rehberliğiyle buraya geldik. Çok güzel çok rahat. İlham Aliyev'e hediye verildi. İnşallah bu arabalar Azerbaycan'da da olacaklar." dedi. Kısa zaman içerisinde Togg'un her yerde olacağını vurgulayan Şentop, "Çok farklı ülkelerde, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerde, her yerde inşallah yaygın olarak kullanılacak, en kısa zamanda." değerlendirmesinde bulundu.