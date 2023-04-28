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TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi

2023-04-28 19:01:52
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları ile TBMM'ye, makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'la geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kullandığı aracın içerisinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakıyev yer aldı.

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Foto - TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi

Gazetecilerin Togg'a ilişkin sorusu üzerine Şentop, "Memnun kaldılar, beğendiler herhalde." yanıtını verdi. Bu sırada Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakıyev, "Çok güzel araç." dedi.

#2
Foto - TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi

Kaldıkları otelden TBMM'ye beraber gelen konuk meclis başkanlarının araç hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydeden Şentop, "Otomobil hakkında bilgi sahibiler. Ama denemek daha farklı bir şey. Belki gün içerisinde arzu ederlerse Meclis'te aracı kullanabilirler de." diye konuştu.

#3
Foto - TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da aracı çok beğendiğini çok rahat bulduğunu belirtti. Gafarova "Bizim için çok hoş bir gündü. Mustafa Bey rehberliğiyle buraya geldik. Çok güzel çok rahat. İlham Aliyev'e hediye verildi. İnşallah bu arabalar Azerbaycan'da da olacaklar." dedi. Kısa zaman içerisinde Togg'un her yerde olacağını vurgulayan Şentop, "Çok farklı ülkelerde, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerde, her yerde inşallah yaygın olarak kullanılacak, en kısa zamanda." değerlendirmesinde bulundu.

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