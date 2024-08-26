TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir”

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da bizimdir. Kim bunları ayırmaya kalkıyorsa biliniz ki emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyordur. Bu kadar açık söylüyorum. Kim bunları ayırmaya çalışıyorsa bu milleti bölmeye çalışıyordur." Kurtulmuş, konuşmasının ardından Belediye Şehir Stadyumu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerini izlerken, törende Başkan Kurtulmuş'a Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri de eşlik etti.