2023-08-16 23:06:24 Tayland’da Müslümanların günlük hayatı
Tayland'ın Müslüman çoğunluklu illerinden Narathiwat’ta günlük yaşam objektiflere yansıdı.
Tayland'ın Müslüman çoğunluklu illerinden Narathiwat’ta günlük yaşam objektiflere yansıdı.
Malay Yarımadası'nda Tayland Körfezi'nin güneybatısında yer alan Narathiwat’ta yaşanan şiddet ve ayrımcılık olaylarından dolayı bölge halkı neredeyse 10 yılı aşkın süredir OHAL kapsamında yönetiliyor.
Tayland'ın Müslüman çoğunluklu dört ilinden biri olan Narathiwat’ta günlük yaşam görüntülendi.
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