Tarihi kale çöktü! 8 metrelik duvar yıkıldı
Aslı Bayram Yılmaz

Tarihi kale çöktü! 8 metrelik duvar yıkıldı

Niğde’de şiddetli yağışın ardından kentin simgelerinden Niğde Kalesi’nin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Niğde’nin simgelerinden Niğde Kalesi’nde sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.

Kale Mahallesi'nde, kentin simgesi olan Niğde Kalesi'nin istinat duvarı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olası bir göçük altında kalma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Ekipler, sismik dinleme cihazı ile 8 metre uzunluğundaki kale yolunda inceleme yaptı. Ekipler ayrıca göçük alanına doğru seslenerek, "Sesimi duyan var mı?" çağrısında bulundu. Teknik inceleme sonrası herhangi bir canlılık belirtisi bulunamazken, bölgede iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

