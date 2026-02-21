Tarihi kale çöktü! 8 metrelik duvar yıkıldı

Ekipler, sismik dinleme cihazı ile 8 metre uzunluğundaki kale yolunda inceleme yaptı. Ekipler ayrıca göçük alanına doğru seslenerek, "Sesimi duyan var mı?" çağrısında bulundu. Teknik inceleme sonrası herhangi bir canlılık belirtisi bulunamazken, bölgede iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.