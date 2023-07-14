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Yaşam
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Tatil sezonu başladı satışlar arttı! Peki valiz alırken nelere dikkat edilmeli?

2023-07-14 21:29:09
Tatil sezonu başladı satışlar arttı! Peki valiz alırken nelere dikkat edilmeli?

40 yıllık çanta ustası, tatil öncesi valiz arayanlara tavsiyelerde bulundu.

#1
Foto - Tatil sezonu başladı satışlar arttı! Peki valiz alırken nelere dikkat edilmeli?

Eskişehir’de yaklaşık 40 yıldır çanta ticareti yapan Adem Onan kaliteli ürün alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi.

#2
Foto - Tatil sezonu başladı satışlar arttı! Peki valiz alırken nelere dikkat edilmeli?

Yaz mevsimine girilmesiyle vatandaşların çanta alışverişi başladı. Tatile gidecek vatandaşlar sırt çantası ve valiz alışverişi yaparken, eylül ayında okula başlayacak çocuklar için de okul çantası arayışı başladı. Eskişehir’de yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan Adem Onan, vatandaşların kaliteli çanta alırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Ekonomik ve kullanışlı çanta seçmenin çok önemli olduğunu dile getiren Onan, “Yüzlerce lira para verdikleri ürünü uzun yıllar boyunca ve rahat bir şekilde kullanabilmek için iyi çanta seçilmeli” dedi.

#3
Foto - Tatil sezonu başladı satışlar arttı! Peki valiz alırken nelere dikkat edilmeli?

40 yıllık deneyimiyle vatandaşlara uyarılarda bulunan esnaf Adem Onan, vatandaşların çanta ve valiz alırken dikkatsiz davrandığını söyledi. Yüzlerce lira para verdikleri ürünü uzun yıllar boyunca ve rahat bir şekilde kullanabilmek için iyi çanta seçmelerini söyleyen Onan, “Vatandaşlar titiz davranmıyor ve ‘çanta’ deyip geçiyor, biz onları bu konuda aydınlatıyoruz. Bir çantada kalın fermuarlı olması önemli, ama vatandaş bunu bilmiyor. Alınan çantada iç astarın kaliteli, alt tabanının ise kalın olması lazım. Ben aydınlattığım zaman vatandaş bana hak veriyor ama bunları bilmedikleri için ‘çanta’ deyip, geçiyor. Çantaların terlemesinin sebebi iç astardan kaynaklanır, 2 çeşit elyaf var; bir elyaf astar bir de kumaş astar vardır. Elyaf terletir, kumaş terletmez. Valizleri kapatırken fazla doldurup, sıkıştırmayın. Fazla doldurduğun ve sıkıştırdığın zaman çanta fermuarı patlama yapar, patlama yaptığı için de açıkta kalır, bu sebeple dikkat edilmelidir. Fiyatlar şu anda 650 ile bin 100 lira arasında değişiyor. Mesela 500-600 liraya alır ama bir sene kullanamaz. Kaliteli mal aldığında ise Allah’ın izniyle 3-4 sene kullanır hiçbir şey olmaz” dedi.

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