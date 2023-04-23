2023-04-23 22:36:26 Tatil dönüşü çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki kavgada 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki kavgada 3 kişi yaralandı.
Tatile gittikleri Antalya'dan Konya'ya dönüş yolunda M. H. T. (18), Y. C. K. (20) ve M. T. (19) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında durdurarak kavgaya devam etti. Kavgada M. H. T. sopa ile Y. C. K. ve M. T. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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