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Hayat-Aktüel
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Tatil dönüşü çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

2023-04-23 22:36:26
Tatil dönüşü çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki kavgada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tatil dönüşü çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Tatile gittikleri Antalya'dan Konya'ya dönüş yolunda M. H. T. (18), Y. C. K. (20) ve M. T. (19) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında durdurarak kavgaya devam etti. Kavgada M. H. T. sopa ile Y. C. K. ve M. T. bıçakla yaralandı.

#2
Foto - Tatil dönüşü çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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