  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi: 'Black Mirror' sahnesi gibi...

2024-05-30 09:49:46
Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi: 'Black Mirror' sahnesi gibi...

Çin-Kamboçya 'Altın Ejderha 2024' tatbikatı sırasında çekilen iki dakikalık videoda dikkat çeken önemli ayrıntı büyük ses getirdi. Söz konusu görüntüler, 'Black Mirror'dan bir sahneyi akıllara getirdi... Çin'in son ölüm makinesi, Kamboçya'da yapılan tatbikatlar sırasında dikkat çekti. distopik dizi 'Black Mirror'dan bir sahneyi hatırlatırken, silahlandırılmış robot köpek, robot biliminin modern savaş alanına en son uyarlaması olarak kaydediliyor. Kamboçya'da yapılan son askeri tatbikatlar sırasında Çin ordusu, sırtına otomatik tüfek monte edilmiş bir robot köpeği sergiledi. Bu, insanın en iyi dostunu bir ölüm makinesine dönüştürdü. yalnızca robot biliminin modern savaş alanına en son uyarlaması olan görüntüler distopik dizi 'Black Mirror'dan bir sahneye benzetildi.

3
#1
Foto - Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi: 'Black Mirror' sahnesi gibi...

İKİ DAKİKALIK VİDEO SES GETİRDİ Chen Wei olarak tanımlanan bir asker, devlet yayıncısı CCTV'den alınan bir videoda robotlarından bahsederken, "Kentsel muharebe operasyonlarımızda keşif yapmak, düşmanı tespit etmek ve hedefi vurmak için (insan) üyelerimizin yerine geçerek operasyonlarımızda yeni bir üye olarak görev yapabilir" dedi. Çin-Kamboçya 'Altın Ejderha 2024' tatbikatı sırasında çekilen iki dakikalık videoda ayrıca robot köpeğin uzaktan kumandalı bir operatörün kontrolü altında yürümesi, zıplaması, uzanması ve geriye doğru hareket etmesi dikkat çekti. Bir tatbikatta, tüfekle ateş eden robot, bir piyade birimini simüle edilmiş bir binaya yönlendiriyor. Videonun ikinci kısmı ayrıca bir dronun altına monte edilmiş otomatik bir tüfeği gözler önüne sererek, Çin'in 'çeşitli akıllı insansız ekipmanı' olduğunu gösteriyor.

#2
Foto - Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi: 'Black Mirror' sahnesi gibi...

DÜNYADA YAYILIYOR Robot köpeklerin ve tabii ki küçük hava araçlarının askeri amaçlı kullanımı yeni bir şey değil. Geçen yıla ait bir CCTV videosunda, Çin, Kamboçya, Lao, Malezya, Tayland ve Vietnam ordularının Çin'de düzenlediği ortak tatbikatta Çin'in tüfekle donatılmış elektronik köpekleri de vurgulanmıştı. 2020 yılında ABD Hava Kuvvetleri, ABD askeri varlıklarına yönelik tehditleri tespit etmek ve bunlara karşı koymak için yapay zeka ve hızlı veri analitiğini kullanan Gelişmiş Savaş Yönetim Sisteminde (ABMS) robotik köpekleri nasıl tek bir bağlantı olarak kullandığını gösterdi. Yanı sıra Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, tanklar ve hatta savaş gemileri gibi gelişmiş askeri makineleri devre dışı bırakabilen ucuz uzaktan kumandalı araçlarla dronlar savaş alanında, karada, denizde ve havada sıradan hale geldi. Ukrayna savaş alanlarında görülen insansız hava araçlarının ölümcül yetenekleri, bunların büyük dengeleyiciler olduğunu gösterdi ve küçük savunma bütçelerine sahip askeri güçlerin, çok daha iyi silahlanmış ve finanse edilen düşmanlarla rekabet etmesine imkan sağladı.

#3
Foto - Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi: 'Black Mirror' sahnesi gibi...

İLERİ AŞAMAYA İŞARET EDİYOR Çin, dünyanın önde gelen dron ihracatçılarından biri ancak geçen yıl Ticaret Bakanlığı, 'ulusal güvenlik ve çıkarların korunması' ihtiyacını öne sürerek dron teknolojisine ihracat kontrolleri getirdi. Yine de robot köpekler Halk Kurtuluş Ordusu için oldukça fazla tanıtım alıyor gibi görünüyor ve robot köpekler Çin'in sıkı denetimlere tabi sosyal medyasında en az bir yıldır ortaya çıkıyor. Devlet tarafından yönetilen Global Times'a göre, yabancı ordularla yapılan tatbikatlarda robot köpeklerin varlığı, gelişmenin ileri bir aşamasına işaret ediyor. Global Times'ın aktardığına göre, adı açıklanmayan bir uzman, "Genellikle yeni bir ekipman başka bir ülkeyle ortak tatbikata getirilmeyeceğinden robot köpeklerin belirli bir teknik olgunluk seviyesine ulaşmış olması gerekiyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vakanüvis

Biz 12 adamızı bol keseden verdik.Adamlar ellerinden zorla alınan adalarını geri almak için mücadele veriyor.Biraz dünya sömürge tarihi okuyun zarar gelmez ...

Toshiba

Çin, mutlaka Tayvan’a girecek. Tayvan, kendisine güvence verenlerin kurbanı olacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Azra Kohen'den skandal Filistin paylaşımı! Soykırıma kılıf uydurdu
Gündem

Azra Kohen'den skandal Filistin paylaşımı! Soykırıma kılıf uydurdu

Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği Refah saldırısından sonrası skandal bir açıklamada bulundu.
Nijerya'da kanlı saldırı
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.
Başkan Erdoğan’dan harekat sinyali! 'Asla izin vermeyeceğiz' diyerek duyurdu
Gündem

Başkan Erdoğan’dan harekat sinyali! 'Asla izin vermeyeceğiz' diyerek duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen EFES-2024 Tatbikatı alanında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütünün sözde s..
30 Mayıs 2023: Kasım Şulul'un vefatı (Akademisyen)
Tarih

30 Mayıs 2023: Kasım Şulul'un vefatı (Akademisyen)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Akademisyen Kasım Şulul'u hayırla yâd ediyoruz. ..
‘Sessiz ve derinden çalışıyormuş’ Kılıçdaroğlu’nun aklında cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Gündem

‘Sessiz ve derinden çalışıyormuş’ Kılıçdaroğlu’nun aklında cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Sinan Burhan ise Y..
Gazze’de Müslümanlar diri diri yakılırken Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Kimsenin cevap bulamadığı soruyu Gazze’li çocuk böyle cevapladı
Gündem

Gazze’de Müslümanlar diri diri yakılırken Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Kimsenin cevap bulamadığı soruyu Gazze’li çocuk böyle cevapladı

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları yaklaşık 8 aydır sürüyor. Son olarak Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki kamp da İsrail saldırıla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23