2024-05-30 09:49:46 Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi: 'Black Mirror' sahnesi gibi...
Çin-Kamboçya 'Altın Ejderha 2024' tatbikatı sırasında çekilen iki dakikalık videoda dikkat çeken önemli ayrıntı büyük ses getirdi. Söz konusu görüntüler, 'Black Mirror'dan bir sahneyi akıllara getirdi... Çin'in son ölüm makinesi, Kamboçya'da yapılan tatbikatlar sırasında dikkat çekti. distopik dizi 'Black Mirror'dan bir sahneyi hatırlatırken, silahlandırılmış robot köpek, robot biliminin modern savaş alanına en son uyarlaması olarak kaydediliyor. Kamboçya'da yapılan son askeri tatbikatlar sırasında Çin ordusu, sırtına otomatik tüfek monte edilmiş bir robot köpeği sergiledi. Bu, insanın en iyi dostunu bir ölüm makinesine dönüştürdü. yalnızca robot biliminin modern savaş alanına en son uyarlaması olan görüntüler distopik dizi 'Black Mirror'dan bir sahneye benzetildi.