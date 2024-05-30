Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi: 'Black Mirror' sahnesi gibi...

DÜNYADA YAYILIYOR Robot köpeklerin ve tabii ki küçük hava araçlarının askeri amaçlı kullanımı yeni bir şey değil. Geçen yıla ait bir CCTV videosunda, Çin, Kamboçya, Lao, Malezya, Tayland ve Vietnam ordularının Çin'de düzenlediği ortak tatbikatta Çin'in tüfekle donatılmış elektronik köpekleri de vurgulanmıştı. 2020 yılında ABD Hava Kuvvetleri, ABD askeri varlıklarına yönelik tehditleri tespit etmek ve bunlara karşı koymak için yapay zeka ve hızlı veri analitiğini kullanan Gelişmiş Savaş Yönetim Sisteminde (ABMS) robotik köpekleri nasıl tek bir bağlantı olarak kullandığını gösterdi. Yanı sıra Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, tanklar ve hatta savaş gemileri gibi gelişmiş askeri makineleri devre dışı bırakabilen ucuz uzaktan kumandalı araçlarla dronlar savaş alanında, karada, denizde ve havada sıradan hale geldi. Ukrayna savaş alanlarında görülen insansız hava araçlarının ölümcül yetenekleri, bunların büyük dengeleyiciler olduğunu gösterdi ve küçük savunma bütçelerine sahip askeri güçlerin, çok daha iyi silahlanmış ve finanse edilen düşmanlarla rekabet etmesine imkan sağladı.