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Ekonomi
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Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

2024-01-12 08:54:44
Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Koç Grubuna ait olan Tat Gıda satıldı. Ünlü markanın yeni sahipleriyle ilgili bir detay 'Bu kadar da olur mu' dedirtti.

#1
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Geçtiğimiz günlerde Koç Holding’in sattığı Tat’ı Mersin merkezli Memişoğlu Tarım satın aldı. Ancak bu satışın gözlerden kaçan ilginç bir öyküsü var… Hem alanın hem satanın aynı isimde olması gibi…

#2
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Koç Holding, uzun süredir vitrine koyduğu Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49,04'ünü ve bazı intifa senetlerini geçtiğimiz günlerde sattı.

#3
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Tiryaki Agro başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinin ilgilendiği Tat’ı Mersinli Memişoğlu Tarım Ürünleri satın aldı.

#4
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Koç Holding’den yapılan açıklamada Tat Gıda'da sahip olunan Tat Gıda sermayesinin yüzde 43,65'ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal değerli paylar, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72,023,649.13 dolar karşılığında Memişoğlu'na satılacağı duyuruldu.

#5
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Peki Tat Gıda kime satıldı? İşte burada oldukça ilginç bir hikaye mevcut. Muş’ta, 1977 yılında gıda ticareti ile temeli atılan Memişoğlu, Mersin, İstanbul, Edirne, İzmir, Konya, yurtdışında da Kırgızistan olmak üzere 350 bin metrekare alan üzere kurulu 9 fabrikaya sahip. 100 ülkeye 200 milyon dolarlık bakliyat ihracatı yapan Memişoğlu, yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesi ile önemli bir markanın da sahibi. Memişoğlu’nun sahibi olduğu markanın adı Tat. Yani bir anlamda Koç’un Tat’ını, Mersinli Tat satın almış oldu. Şirketin sitesine baktığınızda sadece isimlerin değil, logonun da, logodaki karakterin de birbirine ikiz denecek kadar benzediğini göreceksiniz.

#6
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Tat Gıda veya eski adıyla Tat Konserve’nin ilginç bir hikâyesi var. Vehbi Koç Tat Konserve'yi kurmadan önce, 1950 yılında Hatay'da kendisine teneke kutu içinde ikram edilen portakal suyu konsantresinin İsrail'den geldiğini öğrenince İsrail'e gezi düzenledi ve burada gıda meyve suyu üreticisi Leon Bejerano ile tanıştı. Bejerano'yu Türkiye'ye davet ederek kendisini Antalya'dan Hatay'a kadar gezdirdi ve burada bir narenciye fabrikası kurmayı teklif etti. Ancak Bejerano, meyve ağaçlarının geniş bir alana yayıldığı ve mâliyeti karşılamayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti. Bejerano daha sonra Bursa'ya yaptığı ziyaretin ardından domatesin bu iş için daha uygun olduğunu iletti ve iki yıl içinde hazırlıklar tamamlandı.

#7
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Son adım olarak domates konservesinin ihracı için ambalaj, konserve kutusu ve şeker fiyatı konusunda hükûmetten teşvik istendi. Hükûmet bu talebi reddetti ve Koç'a meyve-sebze işleri ile uğraşmamasını tavsiye etti. Bu karardan sonra Bejerano, ortaklıktan vazgeçti. Vehbi Koç uzun bir süre bu iş için yabancı ortaklar aradıysa da bulamadı. 1965 yılında Amerikalı bir şirketin ve İsviçreli Migros'un teknik destek vermeyi kabul etmesiyle fabrikanın kurulmasına karar verildi. Portekiz’den getirilen tohumlar ile 2 yıl boyunca denemeler yapıldı. Başarılı denemeler sonucunda Vehbi Koç’un liderliğinde Tat Konserve ve Sanayii A.Ş, 1967 tarihinde kuruldu.

#8
Foto - Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Hâlen Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri ile İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan tesislerinde salça, ketçap, mayonez, domates ürünleri, sebze konservesi üretimi gerçekleştiren şirket, 2013’te Tat Gıda ismini aldı. KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

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