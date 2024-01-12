Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

Peki Tat Gıda kime satıldı? İşte burada oldukça ilginç bir hikaye mevcut. Muş’ta, 1977 yılında gıda ticareti ile temeli atılan Memişoğlu, Mersin, İstanbul, Edirne, İzmir, Konya, yurtdışında da Kırgızistan olmak üzere 350 bin metrekare alan üzere kurulu 9 fabrikaya sahip. 100 ülkeye 200 milyon dolarlık bakliyat ihracatı yapan Memişoğlu, yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesi ile önemli bir markanın da sahibi. Memişoğlu’nun sahibi olduğu markanın adı Tat. Yani bir anlamda Koç’un Tat’ını, Mersinli Tat satın almış oldu. Şirketin sitesine baktığınızda sadece isimlerin değil, logonun da, logodaki karakterin de birbirine ikiz denecek kadar benzediğini göreceksiniz.