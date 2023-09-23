2023-09-23 09:16:36 Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Sadece bunu yetiştiriyor! Paraya para demiyor! Tek seferde 500 kilo...
Kendi işini kurmak için her şeyi bıraktı! Tası tarağı topladı oraya yerleşti! Kendi başına yapıyor! Sadece bunu yetiştiriyor! İlk hasadını yapmaya başladı! Duyanlar şok oluyor! Tek seferde 500 kilo... Berna Demirtaş Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, iki yıl önce özel sektördeki işinden ayrılarak aronya yetiştirmeye başladı. Emeklerinin karşılığını alan Demirtaş hasada başladı. Berna Demirtaş, 5 yıllık özel sektör kariyerinin ardından 2021 yılında kendi işini kurmaya karar verdi. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek aronya üretimi hakkında bilgi aldı.