Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Sadece bunu yetiştiriyor! Paraya para demiyor! Tek seferde 500 kilo...

Burada kendi işimi yapıyor olmak benim için daha iyi oldu. İlaçsız üretim yaptığımız için otla mücadelemiz oluyor. Daha çok otları temizlemek bizi yoruyor. Onun dışında yoğun şekilde hasadımız devam ediyor." dedi. Demirtaş, sağlığa faydalı olduğu bilinen "süper meyve" aronyayı tercih ettiğini ve kendi işini yapmaya başladıktan sonra hayattan daha fazla keyif aldığını vurguladı.