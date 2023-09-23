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Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Sadece bunu yetiştiriyor! Paraya para demiyor! Tek seferde 500 kilo...

2023-09-23 09:16:36
Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Sadece bunu yetiştiriyor! Paraya para demiyor! Tek seferde 500 kilo...

Kendi işini kurmak için her şeyi bıraktı! Tası tarağı topladı oraya yerleşti! Kendi başına yapıyor! Sadece bunu yetiştiriyor! İlk hasadını yapmaya başladı! Duyanlar şok oluyor! Tek seferde 500 kilo... Berna Demirtaş Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, iki yıl önce özel sektördeki işinden ayrılarak aronya yetiştirmeye başladı. Emeklerinin karşılığını alan Demirtaş hasada başladı. Berna Demirtaş, 5 yıllık özel sektör kariyerinin ardından 2021 yılında kendi işini kurmaya karar verdi. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek aronya üretimi hakkında bilgi aldı.

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Foto - Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Sadece bunu yetiştiriyor! Paraya para demiyor! Tek seferde 500 kilo...

Karahisarlı Mahallesi'ndeki 7 dönümlük tarlasında özenle aronya yetiştirmeye başlayan Demirtaş, meyvelerin hasadına başladı. Demirtaş, yaptığı açıklamada 2021 yılında diktikleri aronyanın ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bu yıl 500 kilogram civarında ürün beklediklerini söyleyen Demirtaş, "Şimdilik daha çok Tekirdağ'dan sipariş alıyoruz. Alanlar daha çok taze meyve olarak tüketiyor. Ben ileride kuru şekilde veya reçel, marmelat şeklinde de satışını yapmak istiyorum.

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Foto - Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Sadece bunu yetiştiriyor! Paraya para demiyor! Tek seferde 500 kilo...

Burada kendi işimi yapıyor olmak benim için daha iyi oldu. İlaçsız üretim yaptığımız için otla mücadelemiz oluyor. Daha çok otları temizlemek bizi yoruyor. Onun dışında yoğun şekilde hasadımız devam ediyor." dedi. Demirtaş, sağlığa faydalı olduğu bilinen "süper meyve" aronyayı tercih ettiğini ve kendi işini yapmaya başladıktan sonra hayattan daha fazla keyif aldığını vurguladı.

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