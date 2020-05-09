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Ekonomi
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Taşeron işçilerin bayram öncesi ikramiye ödemeleri ne zaman?

2020-05-09 13:17:28
Taşeron işçilerin bayram öncesi ikramiye ödemeleri ne zaman?

Taşeron işçilerin ikramiyesi ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mayıs emekli maaşı ödemlerinin ramazan bayramından önce ödeneceğini açıkladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar için ödeme takvimi açıklandı. Peki taşeron işçiye ikramiye ödenecek mi? Kadroya geçen taşeron işçilere ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek mi? Taşeron işçilerin bayram öncesi ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek?

#1
Foto - Taşeron işçileri için tediye ikramiyelerinin ikinci taksiti 2020 yılında 22 Mayıs tarihinde yatırılması düşünülüyordu. Ancak ülkemizi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele çerçevesinde bu ödemelerin daha erkene alınması ve Nisan ayında ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili tartışmalar ortaya çıktı.

Taşeron işçileri için tediye ikramiyelerinin ikinci taksiti 2020 yılında 22 Mayıs tarihinde yatırılması düşünülüyordu. Ancak ülkemizi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele çerçevesinde bu ödemelerin daha erkene alınması ve Nisan ayında ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili tartışmalar ortaya çıktı.

#2
Foto - Tediye ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Tediye ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

#3
Foto - İlave tediye ödemeleri 52 günlük olarak planlanmıştır ve yılda 4 taksit şeklinde ödenmektedir. İlave tediyelerin ödenmesi ilki 31 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmıştır. 4/D'li ve devamlı işçi olanların 2020 yılı tediye ikramiyelerinin 2. vadeleri 22 Mayıs tarihinde yatırılması kararlaştırıldı.

İlave tediye ödemeleri 52 günlük olarak planlanmıştır ve yılda 4 taksit şeklinde ödenmektedir. İlave tediyelerin ödenmesi ilki 31 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmıştır. 4/D'li ve devamlı işçi olanların 2020 yılı tediye ikramiyelerinin 2. vadeleri 22 Mayıs tarihinde yatırılması kararlaştırıldı.

#4
Foto - Ayrıca Mayıs ayı içerisinde genel idarelerde kadroya geçmiş olan 4/D'li taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinin ikinci taksit ödemesini alacaklar.

Ayrıca Mayıs ayı içerisinde genel idarelerde kadroya geçmiş olan 4/D'li taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinin ikinci taksit ödemesini alacaklar.

#5
Foto - Tediye ödemeleri ne kadar olacak?

Tediye ödemeleri ne kadar olacak?

#6
Foto - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, taşerondan kamuda kadroya geçiş yapan işçilerin de dahil olduğu kamuda görev yapan işçilerin tümüne 13 günlük ödemeleri üzerinden tediye ikramiye ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, taşerondan kamuda kadroya geçiş yapan işçilerin de dahil olduğu kamuda görev yapan işçilerin tümüne 13 günlük ödemeleri üzerinden tediye ikramiye ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

#7
Foto - Bu kapsam içinde belirlenen tediye ikramiye ödeme miktarları şu şekilde olacak; 2.943 TL maaş alan işçiler için 913 TL 3.000 TL maaş alan işçiler için 929 TL 3.500 TL maaş alan işçiler için 1.084 TL

Bu kapsam içinde belirlenen tediye ikramiye ödeme miktarları şu şekilde olacak; 2.943 TL maaş alan işçiler için 913 TL 3.000 TL maaş alan işçiler için 929 TL 3.500 TL maaş alan işçiler için 1.084 TL

#8
Foto - 4.000 TL maaş alan işçiler için 1.239 TL 4.500 TL maaş alan işçiler için 1.394 TL 5.000 TL maaş alan işçiler için 1.548 TL

4.000 TL maaş alan işçiler için 1.239 TL 4.500 TL maaş alan işçiler için 1.394 TL 5.000 TL maaş alan işçiler için 1.548 TL

#9
Foto - Belediyelerden şirketlere geçişi gerçekleştirilen taşeron işçilerin ikramiyeleri Nisan ve Ekim ayları içerisinde 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ücretleri hesaplanıyor ve o tutarda ikramiye ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Belediyelerden şirketlere geçişi gerçekleştirilen taşeron işçilerin ikramiyeleri Nisan ve Ekim ayları içerisinde 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ücretleri hesaplanıyor ve o tutarda ikramiye ödemeleri gerçekleştiriliyor.

#10
Foto - Yapılan bu ödemeler vergi dilimi olarak hesaplandığı için ikramiye ödemelerine ilave ödemeler, kazanılan maaş ve yardım tutarlarına göre rakamlarda bir takım değişikliklere neden olabilir.

Yapılan bu ödemeler vergi dilimi olarak hesaplandığı için ikramiye ödemelerine ilave ödemeler, kazanılan maaş ve yardım tutarlarına göre rakamlarda bir takım değişikliklere neden olabilir.

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