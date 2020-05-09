2020-05-09 13:17:28 Taşeron işçilerin bayram öncesi ikramiye ödemeleri ne zaman?
Taşeron işçilerin ikramiyesi ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mayıs emekli maaşı ödemlerinin ramazan bayramından önce ödeneceğini açıkladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar için ödeme takvimi açıklandı. Peki taşeron işçiye ikramiye ödenecek mi? Kadroya geçen taşeron işçilere ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek mi? Taşeron işçilerin bayram öncesi ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek?