Türk Savunma Sanayii'nden stratejik hamleler: SİPER-1, AKSUNGUR ve MKE'den küresel adımlar!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'ne SİPER-1 hava savunma sistemi ve AKSUNGUR İHA'lar için CATS kameraları teslim etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayiinin kritik projelerindeki son gelişmeler kamuoyuna duyuruldu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na SİPER-1 orta menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminden yeni bir batarya teslim edilirken, AKSUNGUR insansız hava araçları için ASELSAN üretimi CATS Elektro-Optik/Kızılötesi Kamera Sistemlerinin kabul faaliyetleri tamamlandı.
Bakanlık kaynakları, bu hafta gerçekleştirilen teslimatların Türk hava savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiğini vurguladı. Açıklamada, "SİPER-1: Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryası AKSUNGUR’A ASELSAN KAMERA: Daha envantere alınmış, muhtelif miktarda AKSUNGUR İHA ile CATS Elektro-Optik/Kızılötesi Kamera Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Bu teslimatlar, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği hava savunma sistemlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırıyor.
