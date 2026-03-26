'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay cevap geldi Radu'dan...
'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay cevap geldi Radu'dan...

Bugün oynanacak dev Romanya maçı öncesinde Romanyalı oyuncunun Arda cevabı çok konuşulacak...

Foto - 'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay cevap geldi Radu'dan...

Romanya Milli Takımı'nın savunmacısı Radu Draguşin, A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Draguşin, "Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna "Hiçbir şekilde bizi etkilemez" yanıtını verdi.

Foto - 'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay cevap geldi Radu'dan...

Romanya Milli Takımı'nın savunmacısı Radu Draguşin, A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Draguşin, Türkiye karşılaşmasını final olarak gördüklerini belirterek, "Bunu bir final maçı olarak görüyoruz. Çok büyük bir taraftar baskısı olacak ama biz buna hazırız" dedi.

Foto - 'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay cevap geldi Radu'dan...

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye değinen Rumen stoper, Türk taraftarının baskısını bildiklerini vurgulayarak, "Burada daha önce oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız" ifadelerini kullandı. Takım oyununa dikkat çeken Draguşin, bireysel performanslardan çok ekip ruhunun önemli olduğunu belirtti. "Önemli olan bireyler değil, biz grup olarak güçlüyüz" dedi.

Foto - 'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay cevap geldi Radu'dan...

Genç yıldız Arda Güler'in formu hakkında gelen soruya ise Draguşin, "Hiçbir şekilde bizi etkilemez" yanıtını verdi.

+90 (553) 313 94 23