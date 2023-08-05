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Yaşam
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Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

2023-08-05 21:24:41
Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Son yıllarda kehribar taşına karşı ilgi arttı. Söz konusu bu taşların pek çok hastalığa iyi geldiği uzmanınca ifade ediliyor.

#1
Foto - Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Eskişehir’de doğal taş satıcısı olan Sevcan Merdoğan, kehribar taşına karşı vatandaşların şuurlandığını ifade ederken, kullanımına bağlı olarak etkisinin değişebileceğini söyledi.

#2
Foto - Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Şifalı olduğu bilinen doğal taşlardan olan kehribara vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor. Astım, guatr, troid gibi hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan kehribar, kişileri sakinleştirme özelliğine de sahip olduğu için rağbet görüyor. Eskişehir’de kehribar taşı ürünleri satıcıları, bu taş hakkında vatandaşların şuurlanmaya başladığını belirtti.

#3
Foto - Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Tespih, kolye, bileklik, yüzük gibi kehribar taşı ürünlerini vatandaşların yanlarında bulundurmalarının faydalı olabileceğini belirten doğal taş satıcısı Sevcan Merdoğan, kullanıma bağlı olarak taşın etkisinin değişebileceğini söyledi. Kehribar hakkında bilgiler veren Merdoğan, “Vatandaşlar kehribar hakkında şuurlanmaya başladı. Kehribarın faydalarını öğrendikleri için ilgi yoğun oluyor. Bu ilgiden memnunuz. Baltık damlasının faydaları arasında astım, troid, guatr hastalıklarının tedavisi, bebeklerde diş çıkarma, kişiyi nazara karşı koruma ve sakinleştirme vardır. Kaza geçirenler de kullanabiliyor.

#4
Foto - Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Sağlık her zaman önce gelir. Bu taşı denemek lazım. Taşlarda en son nokta kehribardır. Kehribar ne kadar yoğun kullanılırsa etkisini o kadar çok gösterir. Az kullanılırsa etkisi az olur. Kehribar ürünleri gece gündüz insanda bulunabilir. Sabahtan akşama kadar takılabilir gece çıkarılabilir.

#5
Foto - Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Elektrik boşaltım olayı da olmaz. Kolye, bileklik, yüzük gibi ürün ne kadar çok olursa etkisi de artar” diye konuştu.

#6
Foto - Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Kehribarın renk değiştirmesine de değinen Merdoğan, “Bu taşın renk değişimi ülkeden ülkeye bağlıdır. Litvanya, Ukrayna ve Rusya’da farklı renkler çıktığından dolayı biz onları karışık yapıyoruz. Kehribar hep aynıdır. Kehribar durduğu yerde renk değiştiren bir özelliği olduğu için doğal bir durum olarak karşılanıyor. Orijinal olmadığı zaman kehribarın rengi aynı kalır" dedi.

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