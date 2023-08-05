Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Kehribarın renk değiştirmesine de değinen Merdoğan, “Bu taşın renk değişimi ülkeden ülkeye bağlıdır. Litvanya, Ukrayna ve Rusya’da farklı renkler çıktığından dolayı biz onları karışık yapıyoruz. Kehribar hep aynıdır. Kehribar durduğu yerde renk değiştiren bir özelliği olduğu için doğal bir durum olarak karşılanıyor. Orijinal olmadığı zaman kehribarın rengi aynı kalır" dedi.