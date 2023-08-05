Taş deyip geçmeyin! O hastalıklara şifa oluyor

Tespih, kolye, bileklik, yüzük gibi kehribar taşı ürünlerini vatandaşların yanlarında bulundurmalarının faydalı olabileceğini belirten doğal taş satıcısı Sevcan Merdoğan, kullanıma bağlı olarak taşın etkisinin değişebileceğini söyledi. Kehribar hakkında bilgiler veren Merdoğan, “Vatandaşlar kehribar hakkında şuurlanmaya başladı. Kehribarın faydalarını öğrendikleri için ilgi yoğun oluyor. Bu ilgiden memnunuz. Baltık damlasının faydaları arasında astım, troid, guatr hastalıklarının tedavisi, bebeklerde diş çıkarma, kişiyi nazara karşı koruma ve sakinleştirme vardır. Kaza geçirenler de kullanabiliyor.