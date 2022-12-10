Tarladan sofraya onlarca işlem! Şeker sofraya öyle kolay gelmiyor

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, AA muhabirine, şekerin zahmetli yolculuğunu fabrikada yaklaşık bin personelle gerçekleştirdiklerini söyledi. Fabrikalarının yıllık 81 bin ton şeker kotası olduğunu ve bu hedefe ulaşacaklarını ifade eden Özarslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günlük 6 bin ton pancar kesimi yapmaktayız. Tabii bu kapasitemiz 1800 tonlardan, bugüne ulaştı. Şeker pancarı bizim ham maddemizdir ve dünyada da çok stratejik bir üründür. Ülkemizde de son derece önemli, stratejik bir üründür. Biz de şeker pancarının bölgemizde üretimini artırmak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Ekimden hasada kadar çiftçilerimizi üretimin her aşamasında desteklemekteyiz. Bu üretim ekimle başlıyor malum, çiftçilerimize tohumu kendimiz veriyoruz. Gübre avansı veriyoruz,