Tarladan sofraya onlarca işlem! Şeker sofraya öyle kolay gelmiyor

"Yani buranın sahibi çiftçidir. Çiftçiler pancar üreterek de buraya destek oluyorlar. Biz bu sene pancar verimlerinden çok memnunuz, üretim çok iyi. Seneye de çiftçilerimiz daha fazla pancar ekmek istediklerini bizlere şimdiden söylüyorlar. Bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz çünkü iyi bir pancar fiyatı açıkladı. Diğer rakip ürünlere göre bence pancar fiyatı şu an iyi seviyelerde. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın şeker sektörüne, pancar üretimine gösterdiği destekten dolayı. Kendilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de yerelde, bölgemizde bu üretimi artırmak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Biz pancar üretiminin artacağını da görüyoruz. Bu pancarın, bu şekerin ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Bu fabrikalar bunlar için kuruldu zaten. Şekeri bir sıkıntıya mahal olmadan kendi içimizde üreteceğiz, hatta fazla da üretebiliyorsak ihracat edecek duruma inşallah geleceğiz."