Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Hiç kaliteli olmayan yerlerimiz var, kalitenin yüksek olduğu noktalar var. Hassa'mızın üzümü aromasıyla Türkiye'de meşhur. Gaziantep, Malatya ve diğer illerde yetiştirilen üzümlerden bizim üzümümüz daha kaliteli ve lezzetli.