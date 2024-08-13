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Tarım
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Tarlada 20 lira markette 80 lira!

2024-08-13 10:00:02
Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Asrın felaketini yaşayan Hatay'da bereketli hasat dönemi başladı. Tarladan 20 liraya çıkan üzüm marketlerde 80 TL'ye satılıyor.

#1
Foto - Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede üreticiler üreterek güçlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda bulunan Hassa ilçesinin ağızlarda tat bırakan meşhur üzümünde hasat başladı.

#2
Foto - Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Sıcak havanın dengesiz ilerlemesi nedeniyle verimin düştüğü üzümde kalite bahçe bahçe değişiklik gösteriyor.

#3
Foto - Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Yurdun dört bir yanına gönderilen Hassa üzümü tarlada 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

#4
Foto - Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Tarım işçisi Fatma Yılmaz, damaklarda tat bırakan Hassa üzümünün bölge halkı için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek, “Bunlar Hatay'ımızın üzümleri, çeşit çeşit üzümlerimiz var. Bölgemiz üzümcülük ve zeytincilikle kalkınıyor. Üzümümüz oldukça lezzetli ve meşhur” dedi.

#5
Foto - Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Hassa ilçesinde yaş meyve komisyonculuğu ve çiftçilik yapan Mehmet Kaya, üzümün tarla fiyatıyla market fiyatı arasındaki farkına dikkat çekerek, “Bu yıl üzümlerimizde verimler kısa, çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alamıyor.

#6
Foto - Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Hiç kaliteli olmayan yerlerimiz var, kalitenin yüksek olduğu noktalar var. Hassa'mızın üzümü aromasıyla Türkiye'de meşhur. Gaziantep, Malatya ve diğer illerde yetiştirilen üzümlerden bizim üzümümüz daha kaliteli ve lezzetli.

#7
Foto - Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Tarlada fiyat 20 TL ve 30 TL arasında değişiyor. Çiftçimiz bu durumda emeğimizin karşılığını alamıyor. Markette üzüm fiyatı 80 TL ama tarlada 3'te 1 fiyatına. Bu durum bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

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