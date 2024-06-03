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Ekonomi
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Tarlada 15, markette 80 lira!

2024-06-03 09:54:31
Tarlada 15, markette 80 lira!

Adana'da tarlada kilosu 15-20, meyve sebze halinde ise 20-30 liraya satılan kapya biberin marketteki fiyatı 65- 80 liraya kadar çıkıyor.

#1
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

Verimli tarım arazilerine sahip olan Çukurova'da, kapya biberin tarlada kilosu 15-20 lira, meyve sebze halinde kalitesine göre 20-30 lira arasında değişirken, market raflarında kilogramı 65-80 lira arasında satılıyor.

#2
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

Raf ile hal arasındaki fahiş fiyat farkının hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor duruma düşürdüğünü belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, yetkililere denetim çağrısı yaptı.

#3
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

Normal şartlarda hal fiyatına göre kapya biberin marketlerde kilogramı 40-50 lira arasında satılması gerektiğini dile getiren Doğan, "Her nedense marketlerde sürekli fahiş fiyatlar var.

#4
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

Kapya biberin kilogram fiyatı 3-4 gün önce 90 liraya kadar dayanmıştı. Bugünlerde biraz düşüş yaşandı fakat fiyatlar hala olması gerektiğinden çok yüksek.

#5
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

Tüketici ürün almakta zorlanıyor. Hal fiyatına göre yüzde yüz fiyat arttırsalar yine bu şekilde olmaması lazım. Tüketicilere çağrım ürünlerini buradan almalarıdır. Yetkililerin sıkı bir denetim yaparak bu durumun önüne bir an önce geçmeleri gerekiyor" dedi.

#6
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

#7
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

#8
Foto - Tarlada 15, markette 80 lira!

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