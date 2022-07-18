Tarımda dengeler değişiyor! Türk bilim adamlarından müthiş hamle

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2 bin 500 genotip üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burada yaklaşık bin 500 farklı çeşidin adaptasyon çalışmasını yürütüyoruz. Aynı zamanda melezleme ıslah çalışmalarımız da var. Yöremizde verim ve kaliteyi arttırmak, hastalıklara dayanımı arttırmak, değişen iklim koşullarına adaptasyonu sağlayabilmek için belirlemiş olduğumuz melezleme çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Burada çeşitler yer alabildiği gibi çeşit adaylarımızda var. Yöremizde çiftçimizin yetiştirmiş olduğu toplamda 7-8 adet çeşit var. Biz bu çeşitlerden çok daha fazla ve farklı çeşitleri çiftçimize tanıtmak maksatlıyla tarla günleri düzenleyerek çiftçilerimize sunacağız. Kısmetse Temmuz ayının sonunda bu çeşitlerimizi hasat ederek hasat sonunda yapılacak gözlemlerimiz ela bir sene sonra ki yılın gözlemlerini de yapmış olacağız. Yaklaşık 2 bin 500 adet genotip üzerinde çalışıyoruz. Burada buğdayın fizyolojik kışlık çeşitlerini yetiştirmekteyiz" dedi.