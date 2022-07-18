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Tarımda dengeler değişiyor! Türk bilim adamlarından müthiş hamle

2022-07-18 15:17:14
Tarımda dengeler değişiyor! Türk bilim adamlarından müthiş hamle

Sivas’ta Türk bilim adamları, yerli üretimde devrim olarak nitelendirilebilecek bir buğday çalışmasına imza attı.

#1
Foto - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinde Türk tarımına büyük katkılar sağlaması hedeflenen, 2 bin 500 buğday türü üzerinde ıslah çalışmaları sürüyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinde Türk tarımına büyük katkılar sağlaması hedeflenen, 2 bin 500 buğday türü üzerinde ıslah çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında devam eden çalışmalar çerçevesinde hastalık, soğuk ve kuraklığa dayanıklı verimi yüksek buğday türleri geliştiriliyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında devam eden çalışmalar çerçevesinde hastalık, soğuk ve kuraklığa dayanıklı verimi yüksek buğday türleri geliştiriliyor.

#3
Foto - Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2 bin 500 genotip üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek,

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2 bin 500 genotip üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burada yaklaşık bin 500 farklı çeşidin adaptasyon çalışmasını yürütüyoruz. Aynı zamanda melezleme ıslah çalışmalarımız da var. Yöremizde verim ve kaliteyi arttırmak, hastalıklara dayanımı arttırmak, değişen iklim koşullarına adaptasyonu sağlayabilmek için belirlemiş olduğumuz melezleme çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Burada çeşitler yer alabildiği gibi çeşit adaylarımızda var. Yöremizde çiftçimizin yetiştirmiş olduğu toplamda 7-8 adet çeşit var. Biz bu çeşitlerden çok daha fazla ve farklı çeşitleri çiftçimize tanıtmak maksatlıyla tarla günleri düzenleyerek çiftçilerimize sunacağız. Kısmetse Temmuz ayının sonunda bu çeşitlerimizi hasat ederek hasat sonunda yapılacak gözlemlerimiz ela bir sene sonra ki yılın gözlemlerini de yapmış olacağız. Yaklaşık 2 bin 500 adet genotip üzerinde çalışıyoruz. Burada buğdayın fizyolojik kışlık çeşitlerini yetiştirmekteyiz" dedi.

#4
Foto - Karaköy, hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğdayların verimi arttıracağı gibi çiftçinin üretim maliyetlerini de azaltacağını ifade ederek, “Özellikle bizim çalışmalarımızın bir diğeri de biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda maliyetler arttı. Maliyetler artınca çiftçilerin karlılık düzeyi düşüyor. Buna bağlık olarak topraktaki bitki besin elementlerine daha fazla faydalanacak ve kök sistemini geliştirecek yeni çeşit adayları üzerinde de duruyoruz. Burada çiftçinin maliyetlerini azaltmasında özellikle uygulama sayılarının azaltılmasına yönelik bazı yetiştiricilikle ilgili projelerimiz de var. Bunları da yaptığımız takdirde çiftçimize bu noktada katkı sağlamış olacağız” dedi.

Karaköy, hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğdayların verimi arttıracağı gibi çiftçinin üretim maliyetlerini de azaltacağını ifade ederek, “Özellikle bizim çalışmalarımızın bir diğeri de biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda maliyetler arttı. Maliyetler artınca çiftçilerin karlılık düzeyi düşüyor. Buna bağlık olarak topraktaki bitki besin elementlerine daha fazla faydalanacak ve kök sistemini geliştirecek yeni çeşit adayları üzerinde de duruyoruz. Burada çiftçinin maliyetlerini azaltmasında özellikle uygulama sayılarının azaltılmasına yönelik bazı yetiştiricilikle ilgili projelerimiz de var. Bunları da yaptığımız takdirde çiftçimize bu noktada katkı sağlamış olacağız” dedi.

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