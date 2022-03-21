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Hayat-Aktüel
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'ndan açıklama: O kanunun bu yıl çıkmasını bekliyoruz

2022-03-21 16:30:33
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'ndan açıklama: O kanunun bu yıl çıkmasını bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, büyükşehirlerdeki su kaybının 2023'e kadar yüzde 37'den 25'e düşürülmesini planladıklarını belirterek, "Bunu başarabilirsek inşallah yılda 1 milyar lira tasarruftan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - Özkaldı, AA muhabirine, 22 Mart Dünya Su Günü'nün bu seneki temasının

Özkaldı, AA muhabirine, 22 Mart Dünya Su Günü'nün bu seneki temasının "Yer altı suyunu görünür kılmak" olduğunu söyledi. Türkiye'nin yarı kurak bir ülke olduğuna dikkati çeken Özkaldı, yağışların az gerçekleşmesinin iç kesimlerde kuraklığa, çok olmasının ise kıyı kesimlerde taşkınlara neden olabildiğini bildirdi. Özkaldı, geçen sene kuraklığın etkisinin çok görüldüğünü ancak alınan tedbirlerle bu sürecin küçük hasarlarla atlatıldığını vurguladı. Ekim 2021'de Birinci Su Şurası'nın gerçekleştirildiğini anımsatan Özkaldı, "Sadece kamu olarak bizler değil, suya değen bütün paydaşlar, vatandaş, sulama yapan çiftçilerimiz, sanayiciler, aklınıza kimler geliyorsa suya dair paydaşları topladık ve herkesin düşüncesini ve önerilerini aldık. 11 çalışma grubu kuruldu. Bunlar içinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 118 sonuçtan 28'inin geçen yılın ekim ayı sonunda kamuoyuna duyurusu yapıldı." dedi. Özellikle büyükşehirlerde kayıp kaçak oranlarının tartışılan önemli konulardan biri olduğuna işaret eden Özkaldı, "Büyükşehirlerdeki su kaybının 2023 yılına kadar yüzde 37'den 25'e düşürülmesini planlıyoruz. Bunun parasal bir kazanımı da var. Bunu başarabilirsek inşallah yılda 1 milyar lira tasarruftan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. Su Şurası'nda ele alınan önemli konulardan birinin de suyun verimli kullanılması olduğunu belirten Özkaldı, "Sadece içme suyunda değil, sanayide, tarım sektöründe suyu nasıl verimli kullanabiliriz, buna ilişkin metodolojik rehber hazırlandı. Şöyle örnek vereyim, şu anda kullandığımız suyun yaklaşık yüzde 74'ünden tarımda yararlanıyoruz. Geriye kalan yüzde 26'sını da içme, kullanma, sanayi tüketimi amaçlı tüketiyoruz. Başta sulama sektörü olmak üzere, diğer sektörlerde de Su Verimlilik Strateji Belgesi hazırlandı. Strateji belgesi paydaş kurumlarla paylaşıldıktan sonra yayımlanma sürecine girecektir." dedi.

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Foto - Suyun yönetimi noktasında zaman zaman çok başlılığın ortaya çıktığına dikkati çeken Özkaldı, su yönetimini tek çatı altında toplayan Su Kanunu Taslağı hazırlandığını söyledi. Özkaldı, Su Kanunu'nun bu yıl çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Kullanılmış suların yeniden değerlendirilmesinin de şurada ele alındığı bilgisini veren Özkaldı, özellikle sulamada yararlanılan suların arıtıldıktan sonra kullanılmaya başlanmasının önemli olduğunu anlattı. Özkaldı, Su Şurası'nda 354 stratejinin ortaya çıktığını aktararak, bunların gerçekleştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlandığını bildirdi. Belirlenen hedeflerin tamamının 2032 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını açıklayan Özkaldı, 22 Mart'ta 325 tesisin açılışının yapılacağını da sözlerine ekledi.

Suyun yönetimi noktasında zaman zaman çok başlılığın ortaya çıktığına dikkati çeken Özkaldı, su yönetimini tek çatı altında toplayan Su Kanunu Taslağı hazırlandığını söyledi. Özkaldı, Su Kanunu'nun bu yıl çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Kullanılmış suların yeniden değerlendirilmesinin de şurada ele alındığı bilgisini veren Özkaldı, özellikle sulamada yararlanılan suların arıtıldıktan sonra kullanılmaya başlanmasının önemli olduğunu anlattı. Özkaldı, Su Şurası'nda 354 stratejinin ortaya çıktığını aktararak, bunların gerçekleştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlandığını bildirdi. Belirlenen hedeflerin tamamının 2032 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını açıklayan Özkaldı, 22 Mart'ta 325 tesisin açılışının yapılacağını da sözlerine ekledi.

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