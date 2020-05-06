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Ekonomi
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Tarım çalışanları nasıl emekli olur? Çiftçi Bağkuru nasıl olunur?

2020-05-06 15:43:40
Tarım çalışanları nasıl emekli olur? Çiftçi Bağkuru nasıl olunur?

Çiftçiler nasıl emekli olur? Çiftçi emekliliği nasıl olur, çiftçi Bağkuru nasıl emekli olur? Çiftçi Bağkurundan nasıl emekli olunur? Sorularını binlerce çiftçi ve tarım çalışanları tarafından merakla araştırılmakta. Kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar, diğer çalışmalarından dolayı sigortalı değiller ise 4/1-b’li olarak sigortaya tabi tutuluyor. Çiftçilere sigorta primi ve emeklilik konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. İşte 2020 çiftçi bağkur primi ne kadar? Çiftçi bağkuru ne kadar maaş alır? Tarım çalışanları nasıl emekli olur? Sorularının cevapları.

#1
Foto - Tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile başkalarına bağımlı olarak çalışanlar olarak ikiye ayrılıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar 4/1-b maddesinin 4. alt bendi kapsamında zorunlu sigortaya tabi bulunuyor.

Tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile başkalarına bağımlı olarak çalışanlar olarak ikiye ayrılıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar 4/1-b maddesinin 4. alt bendi kapsamında zorunlu sigortaya tabi bulunuyor.

#2
Foto - Ancak, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinin, masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının asgari ücretin altında olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlar, talepte bulunmaları halinde sigorta zorunluluğundan kurtulabiliyor.

Ancak, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinin, masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının asgari ücretin altında olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlar, talepte bulunmaları halinde sigorta zorunluluğundan kurtulabiliyor.

#3
Foto - SGK’dan aylık ve gelir alanlar ile çalışması nedeniyle başka sigortalılığı bulunan çiftçiler de muaf bulunuyor.

SGK’dan aylık ve gelir alanlar ile çalışması nedeniyle başka sigortalılığı bulunan çiftçiler de muaf bulunuyor.

#4
Foto - Milli Gazete sosyal güvenlik yazarı Mustafa İşcan, sosyal güvenlikle ilgili çiftçilerimizi yakından ilgilendiren bu sorulara açıklık getirdi.

Milli Gazete sosyal güvenlik yazarı Mustafa İşcan, sosyal güvenlikle ilgili çiftçilerimizi yakından ilgilendiren bu sorulara açıklık getirdi.

#5
Foto - Tarım Bağ-Kurlusu, tarımsal faaliyette bulunanlardan ziraat odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine kayıtlı olanlar 5510 Sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin b bendinin (4) numaralı bendine göre sigortalı sayılan kişilerdir.

Tarım Bağ-Kurlusu, tarımsal faaliyette bulunanlardan ziraat odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine kayıtlı olanlar 5510 Sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin b bendinin (4) numaralı bendine göre sigortalı sayılan kişilerdir.

#6
Foto - BAĞKUR KAYDI NEREYE YAPTIRILABİLİYOR?

BAĞKUR KAYDI NEREYE YAPTIRILABİLİYOR?

#7
Foto - Yapmış oldukları tarımsal faaliyetlerden dolayı ziraat odalarına kaydolan ya da ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerine kaydolan sigortalılardan kayıt olduklarına dair belgelerin kayıt oldukları kuruluş ya da kendileri tarafından kayıt tarihind itibaren 1 yıl içerisinde bildirilmesi halinde tarım Bağ-Kur'u kayıt oldukları tarihten itibaren başlatılır.

Yapmış oldukları tarımsal faaliyetlerden dolayı ziraat odalarına kaydolan ya da ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerine kaydolan sigortalılardan kayıt olduklarına dair belgelerin kayıt oldukları kuruluş ya da kendileri tarafından kayıt tarihind itibaren 1 yıl içerisinde bildirilmesi halinde tarım Bağ-Kur'u kayıt oldukları tarihten itibaren başlatılır.

#8
Foto - Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra bildirim yapılırsa tarım Bağ-Kur'u Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim tarihinden itibaren açılmış olur.

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra bildirim yapılırsa tarım Bağ-Kur'u Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim tarihinden itibaren açılmış olur.

#9
Foto - 5510 Sayılı kanuna göre tarımsal faaliyette bulunanlardan 18 yaşından küçük sigortalıların tarım Bağ-Kur'u 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

5510 Sayılı kanuna göre tarımsal faaliyette bulunanlardan 18 yaşından küçük sigortalıların tarım Bağ-Kur'u 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

#10
Foto - Ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi

Ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi" ile sigortalılıkları sona erenlerden, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt sınırına göre belirlenen tutardan az olduğunu sigortalılık muafiyet belgesi ile belgeleyenlerin Tarım Bağ-Kur'u tescili yapılmaz.

#11
Foto - Ziraat odalarına ya da il/ilçe tarım müdürlüklerine kaydolan kişilerden 65 yaşını doldurmuş olanların talepleri halinde tarım Bağ-Kur'u tescili yapılmaz.

Ziraat odalarına ya da il/ilçe tarım müdürlüklerine kaydolan kişilerden 65 yaşını doldurmuş olanların talepleri halinde tarım Bağ-Kur'u tescili yapılmaz.

#12
Foto - Tarım BağKur primi ne kadar?

Tarım BağKur primi ne kadar?

#13
Foto - Tarım bağkurlular 2020 senesi itibariyle brüt asgari ücretin 27 günlük kısmının %34,5'i oranında prim ödemekte. 2023 yılında çiftçi bağkurlu da 30 tam günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Primleri düzenli ödeyenler ise 26 günlük brüt asgari ücretin %29,5'i oranında bağkur öderler.

Tarım bağkurlular 2020 senesi itibariyle brüt asgari ücretin 27 günlük kısmının %34,5'i oranında prim ödemekte. 2023 yılında çiftçi bağkurlu da 30 tam günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Primleri düzenli ödeyenler ise 26 günlük brüt asgari ücretin %29,5'i oranında bağkur öderler.

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