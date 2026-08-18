Panik işte şimdi başlayabilir: 12 yıl sonra ürkütücü silah sahaya sürüldü
Nükleer tahrikli insansız su altı araçlarını taşımak için geliştirilen denizaltı, 12 yıl aradan sonra mavi sularda harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nükleer tahrikli insansız su altı araçlarını taşımak için geliştirilen denizaltı, 12 yıl aradan sonra mavi sularda harekete geçti.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre Rusya’nın Poseidon nükleer tahrikli insansız su altı araçlarını taşımak üzere geliştirdiği Khabarovsk nükleer denizaltısı, inşasına başlanmasından 12 yıl sonra ilk fabrika deniz denemelerine çıktı.
Rusya’nın Project 09851 kapsamında inşa ettiği özel görev nükleer denizaltısı Khabarovsk, 17 Ağustos’ta Severodvinsk’ten ayrılarak ilk kez denize açıldı.
Severodvinsk’teki Sevmash Tersanesi’nde inşa edilen denizaltı, fabrika deniz denemeleri kapsamında tahrik sistemi, seyir kabiliyeti ve gemi üzerindeki sistemlerin performansının kontrol edileceği bir dizi teste tabi tutulacak. Testlerin tamamlanmasının ardından Rus Donanmasına teslim edilmesi planlanan Khabarovsk’un Pasifik Filosuna katılması bekleniyor.
Khabarovsk, Rusya’nın Rubin Merkezi Deniz Mühendisliği Tasarım Bürosu tarafından Poseidon nükleer tahrikli insansız su altı araçlarını taşımak üzere tasarlandı. Projeye ilişkin sözleşme, Rusya Savunma Bakanlığı ile 19 Haziran 2012’de imzalanmıştı. Denizaltının inşasına ise 27 Temmuz 2014’te Sevmash Tersanesi’nde başlanmıştı.
Khabarovsk, 1 Kasım 2025’te kapalı inşa holünden çıkarılarak suya indirme sürecine alınmıştı. Denizaltı, Poseidon nükleer tahrikli insansız su altı araçları için altı adet 2P39 fırlatma tüpüne sahip bulunuyor. Ancak Khabarovsk’un taşıyacağı Poseidon sayısı ve denizaltının diğer teknik özellikleri Rusya tarafından tamamen açıklanmadı.
Rubin Tasarım Bürosu’nun daha önce yayımlanan faaliyet raporlarına göre Khabarovsk’un sözleşme kapsamında 2020’de Rus Donanmasına teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak teslimat programı yaklaşık 6 yıl geciken denizaltı, fabrika deniz denemelerine Ağustos 2026’da başlayabildi. Gecikmenin nedenine ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı. Rus Donanmasının ilk Poseidon taşıyıcısı olan Project 09852 BS-329 Belgorod özel görev nükleer denizaltısı, 8 Temmuz 2022’de hizmete girmişti. Belgorod, inşası tamamlanamayan Project 949A sınıfı bir nükleer tahrikli seyir füzesi denizaltısının gövdesi üzerinden dönüştürülmüştü. Khabarovsk ise Poseidon sistemini taşımak üzere başlangıçtan itibaren özel olarak tasarlanan ilk denizaltı olmuştu.
Belgorod ise Poseidon su altı araçları için dört adet 2P39 fırlatma tüpü taşıyor. Rubin Tasarım Bürosu ayrıca 2016’da Khabarovsk’un devamı veya seri üretim versiyonu olduğu değerlendirilen Project 09853 üzerinde çalışmayı planladığını açıklamıştı.
Poseidon, nükleer tahrik sistemi ve nükleer başlık taşıma kabiliyetiyle kıtalararası menzilde görev yapması amaçlanan insansız su altı aracı olarak geliştiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada Poseidon’un nükleer tahrik sisteminin ilk kez çalıştırıldığı bir test gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Putin, test sırasında Poseidon’un taşıyıcı denizaltıdan fırlatıldığını ve nükleer tahrik sisteminin belirli bir süre boyunca çalıştırıldığını belirtmişti.
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