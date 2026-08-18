Panik işte şimdi başlayabilir: 12 yıl sonra ürkütücü silah sahaya sürüldü

Rubin Tasarım Bürosu’nun daha önce yayımlanan faaliyet raporlarına göre Khabarovsk’un sözleşme kapsamında 2020’de Rus Donanmasına teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak teslimat programı yaklaşık 6 yıl geciken denizaltı, fabrika deniz denemelerine Ağustos 2026’da başlayabildi. Gecikmenin nedenine ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı. Rus Donanmasının ilk Poseidon taşıyıcısı olan Project 09852 BS-329 Belgorod özel görev nükleer denizaltısı, 8 Temmuz 2022’de hizmete girmişti. Belgorod, inşası tamamlanamayan Project 949A sınıfı bir nükleer tahrikli seyir füzesi denizaltısının gövdesi üzerinden dönüştürülmüştü. Khabarovsk ise Poseidon sistemini taşımak üzere başlangıçtan itibaren özel olarak tasarlanan ilk denizaltı olmuştu.