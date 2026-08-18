YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!
Milyonlar öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardında, kiralık ev arayışları da hız kazandı.
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Milyonlar öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardında, kiralık ev arayışları da hız kazandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci kalacak yer araştırmaya başladı...
İŞTE EVDE KALMAYI PLANLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN İL İL EN UCUZ VE EN PAHALI KİRALAR...
Konut piyasasında dalgalanma sürerken, kiralık daire fiyatları da yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Son veriler, büyükşehirlerden Anadolu’daki yerleşim merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kira bedellerinin farklı hızlarda değiştiğini ortaya koyuyor.
İŞTE KİRA FİYATLARININ EN UCUZ OLDUĞU İLLER...
KİLİS
AKSARAY
KARS
ŞRNAK
MUŞ
YOZGAT
SİVAS
BAYBURT
BURDUR
KÜTAHYA
İŞTE KİRA FİYATLARININ EN PAHALI OLDUĞU İLLER...
ARTVİN
KOCAELİ
RİZE
ÇANAKKALE
ANTALYA
TUNCELİ
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
MUĞLA/ derleyen: haber7
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