  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her gece geliyor, mahalleyi birbirine katıp yok oluyor! Bir türlü yakalanamayan Gulyabani mahalleyi canından bezdirdi Türkiye Libya anlaşmasını baypas etmek için son kozlarını oynadılar: Umut bağladıkları isme bakın Eşi ve 3 çocuğuyla yaz aylarını kovanlarının başında geçiriyor! Gezginci arıcı aile bal mesaisinde Limon kabuğunu sakın atmayın: Bakın musluğa sürünce ne oluyor! YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar! Panik işte şimdi başlayabilir: 12 yıl sonra ürkütücü silah sahaya sürüldü Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek KKTC'de tüp bebek skandalı iddiası: Kimsenin fark etmediği nadir olay... En az 30 çocukta yanlış donör şüphesi
Ekonomi
27
Yeniakit Publisher
YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

Milyonlar öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardında, kiralık ev arayışları da hız kazandı.

#1
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu.

#2
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci kalacak yer araştırmaya başladı...

#3
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

İŞTE EVDE KALMAYI PLANLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN İL İL EN UCUZ VE EN PAHALI KİRALAR...

#4
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

Konut piyasasında dalgalanma sürerken, kiralık daire fiyatları da yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Son veriler, büyükşehirlerden Anadolu’daki yerleşim merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kira bedellerinin farklı hızlarda değiştiğini ortaya koyuyor.

#5
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

İŞTE KİRA FİYATLARININ EN UCUZ OLDUĞU İLLER...

#6
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

KİLİS

#7
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

AKSARAY

#8
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

KARS

#9
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

ŞRNAK

#10
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

MUŞ

#11
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

YOZGAT

#12
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

SİVAS

#13
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

BAYBURT

#14
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

BURDUR

#15
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

KÜTAHYA

#16
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

İŞTE KİRA FİYATLARININ EN PAHALI OLDUĞU İLLER...

#17
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

ARTVİN

#18
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

KOCAELİ

#19
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

RİZE

#20
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

ÇANAKKALE

#21
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

ANTALYA

#22
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

TUNCELİ

#23
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

İZMİR

#24
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

ANKARA

#25
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

İSTANBUL

#26
Foto - YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar!

MUĞLA/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü düşüşle kapatarak yatırımcılarına zarar ettirdi.

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 65. duruşması sona erdi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar..
Diplomasi trafiğinde kritik temas
Gündem

Diplomasi trafiğinde kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün birer t..
Artık "Gülen’in kızıyım" diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Gündem

Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, ABD'deki kadın basketbol ligi WNBA'de oynamak için başvuru yaptı. Elebaşı Gülen’in ‘oğlum’ diye hitap..
Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı
Gündem

Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 23 ve 24. Dönem Koca..
Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı
Dünya

Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı

Küresel eşkıya ABD’nin “Sarı Şeytan” lakaplı Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra ülkeyle ilişkilerinin ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23