Tarım aracına sıkışan köpek tedavi altına alındı

Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Aslıhan Merve Acer, köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirterek "Belediyemizin ihbar hattına köpeğin sıkıştığı bilgisi geliyor. Köpek de itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Ardından hasta bakım aracımıza yüklenerek merkezimize getiriliyor. Burada tedavisini sürdürüyoruz. Ön bacaklarda bir şişlik var. Makinanın içinde kalması sebebiyle de yaraları mevcut. Yaralarını tedavi edeceğiz ancak bacaklarındaki durum ciddi olabilir. Şu an dostumuzun uyanmasını bekliyoruz. Uyandıktan sonrasında da tedavisine devam edeceğiz” diye konuştu.