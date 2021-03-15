  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Tarım aracına sıkışan köpek tedavi altına alındı

2021-03-15 16:12:38
Tarım aracına sıkışan köpek tedavi altına alındı

Kırıkkale’de kafası ve ön bacakları tarım aracına sıkışan köpek, ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kurtarılarak tedavi altına alındı.

#1
Foto - Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir köpeğin kafası, ön bacakları ve vücudunun bir kısmı, kullanılmayan tarım aracına sıkıştı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir köpeğin kafası, ön bacakları ve vücudunun bir kısmı, kullanılmayan tarım aracına sıkıştı.

#2
Foto - Sesleri duyan bir vatandaş köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı. Durumun Yahşihan Belediyesi Yahşi Masa Birimine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve barınak ekibi yönlendirildi.

Sesleri duyan bir vatandaş köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı. Durumun Yahşihan Belediyesi Yahşi Masa Birimine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve barınak ekibi yönlendirildi.

#3
Foto -

#4
Foto - . İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonrasında köpek sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.

. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonrasında köpek sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.

#5
Foto - Burada ekiplerce ilk bakımları yapılan yaralı köpek, Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Burada ekiplerce ilk bakımları yapılan yaralı köpek, Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

#6
Foto - Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Aslıhan Merve Acer, köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirterek

Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Aslıhan Merve Acer, köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirterek "Belediyemizin ihbar hattına köpeğin sıkıştığı bilgisi geliyor. Köpek de itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Ardından hasta bakım aracımıza yüklenerek merkezimize getiriliyor. Burada tedavisini sürdürüyoruz. Ön bacaklarda bir şişlik var. Makinanın içinde kalması sebebiyle de yaraları mevcut. Yaralarını tedavi edeceğiz ancak bacaklarındaki durum ciddi olabilir. Şu an dostumuzun uyanmasını bekliyoruz. Uyandıktan sonrasında da tedavisine devam edeceğiz” diye konuştu.

#7
Foto - Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisini bulan vatandaş tarafından sahiplenilecek.

Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisini bulan vatandaş tarafından sahiplenilecek.

Eski Katar Başbakanı Al Sani'den korkutan uyarı! ‘Hazır olun’
Dünya

Eski Katar Başbakanı Al Sani'den korkutan uyarı! ‘Hazır olun’

ABD’nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu belirten Katar eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, Körfez ülkele..
Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...
Dünya

Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...

NATO'nun raporuna giren ve onlarca ülkenin satın almak için kuyruğa girdiği Türk SİHA'ları, işgalci İsrail İç Güvenlik sitesinde incelendi. ..
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Mısır'dan Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile yakın zamanda temas kurduklarını açıkladı. Şukri, ikili ilişkilerin henüz sınırlı olduğunu k..
Türkiye'den heyecanlandıran proje! Damga vuracak
Teknoloji

Türkiye'den heyecanlandıran proje! Damga vuracak

Kargu, Alpagu ve Togan gibi kamikaze İHA’lara imza atan STM, 'Sürü İHA' çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirk..
Temel Kotil Milli Muharip Uçağını F-35'le kıyasladı
Teknoloji

Temel Kotil Milli Muharip Uçağını F-35'le kıyasladı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağının özelliklerini anlattı. Kotil Milli Muharip Uçağının F-35 ayar..
Göz kuruluğuna ne iyi gelir?
Sağlık

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?

Gözlerimiz en çok kullandığımız organlarımızdan biridir. Sürekli tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların ekranlarına bakmak, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay