Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

Şu ana kadar Brezilya hükümetinden veya Lockheed Martin'den F-35 SAVAŞ UÇAĞI alımına dair doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle konu şimdilik iddia seviyesinde. Ancak savunma kulislerinde konuşulmaya başlanmış olması bile dikkat çekici.