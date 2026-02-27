  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor CIA elemanı haddini aştı: Türkiye'nin o ülkeye 100 milyar dolar borcu var Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli 28 Şubat ‘Postmodern Darbe’ Üzerinden tam 29 yıl geçti ‘Milli İrade’ye 28 Şubat engeli! ‘Kavakçı Olayı’ Meclis tutanaklarında MİT endişelendiren raporu paylaştı: Belirsizlik artık yönetilmesi gereken bir risk olmaktan çıktı Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik... Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

Son dönemde adı birçok kaza ile arızaya karışan ve dışarıdan müdahale edilebildiği noktasında yorumlar yapılan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

Güney Amerika'da dengeleri değiştirebilecek bir iddia savunma kulislerini hareketlendirdi. Latin Amerika'nın en büyük askeri gücü olan Brezilya'nın 10 adet F-35 SAVAŞ UÇAĞI satın alabileceği öne sürüldü.

#2
Foto - Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, askeri havacılık çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. ABD merkezli savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 Lightning II, 5. nesil savaş uçakları arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

F-35 savaş uçaklarının öne çıkan özellikleri, düşük radar görünürlüğü (stealth), gelişmiş sensör füzyonu, ağ merkezli harp yeteneği ve yüksek hassasiyetli mühimmat kapasitesi olarak belirtiliyor.

#4
Foto - Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

Brezilya halihazırda İsveç üretimi Saab JAS 39 Gripen savaş uçaklarını kullanıyor. Bu uçaklar, Brezilya Hava Kuvvetleri envanterinin bel kemiğini oluşturuyor.

#5
Foto - Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

Uzmanlara göre F-35 SAVAŞ UÇAĞI gibi 5. nesil bir platforma geçiş bölgesel hava üstünlüğünü ciddi şekilde artırabilir. Öte yandan F-35 savaş uçağı satışı ile ABD ile askeri iş birliğini derinleşebilir.

#6
Foto - Pazarlıklar sonunda sonuç verdi: F-35 savaş uçakları askeri üsse geliyor

Şu ana kadar Brezilya hükümetinden veya Lockheed Martin'den F-35 SAVAŞ UÇAĞI alımına dair doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle konu şimdilik iddia seviyesinde. Ancak savunma kulislerinde konuşulmaya başlanmış olması bile dikkat çekici.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu
Gündem

Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye’deki adalet tartışmalarına dair ders niteliğinde ifadeler kullandı.
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan gençlik yılları fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İstanbul Valisi..
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.
Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu
Gündem

Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat 2025'te örgütün feshi için yaptığı çağrının yıl dönümünde, İmralı Heyeti tarafında..
HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi
Gündem

HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi

HÜDA PAR’lı Faruk Dinç işe alımlarda uyuşturucu testinin mevzuata bağlanmasını istedi. Dinç, "Yapılan bu testler ücretsiz olmalıdır" dedi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23