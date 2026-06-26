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Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

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Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

Türkiye'de düzenlenecek olan tarihi NATO zirvesine günler kala NATO'nun en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte NATO'nun en güçlü orduları sıralaması...

#1
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

NATO KARŞITI TRUMP TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ NATO liderleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacağını açıklarken, bu kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtti.

#2
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALANDI NATO'nun en güçlü orduları sıralandı! İttifak bünyesindeki ülkelerin askeri kapasitesi; personel sayısı, hava ve deniz gücü, kara kuvvetleri, savunma sanayii ile lojistik imkanları dikkate alınarak hazırlanan güncel sıralama dikkat çekti.

#3
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? NATO'nun en güçlü orduları arasında üst sıralarda bulunan Türkiye, sahip olduğu askeri kapasitesiyle listedeki yerini sağlamlaştırdı...

#4
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI!

#5
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

20) BELÇİKA

#6
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

19) MACARİSTAN

#7
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

18) ÇEKYA

#8
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

17) ROMANYA

#9
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

16) FİNLANDİYA

#10
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

14) NPRVEÇ

#11
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

13) PORTEKİZ

#12
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

12) HOLLANDA

#13
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

11) YUNANİSTAN

#14
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

10) KANADA

#15
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

9) İSVEÇ

#16
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

8) POLONYA

#17
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

7) İSPANYA

#18
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

6) ALMANYA

#19
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

5) İTALYA

#20
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

4) TÜRKİYE

#21
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

3) BİRLEŞİK KRALLIK

#22
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

2) FRANSA

#23
Foto - Tarihi zirve öncesi liste açıklandı: İşte NATO'nun en güçlü orduları

1) ABD/ kaynak : haber7

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