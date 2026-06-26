Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

Denizli'de 4 yıl önce şirket kurarak yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan Ertuğrul Sezer ve ekibi deşifre oldu. Sezer ile hareket eden Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin adını kullanıp, yüzlerce gurbetçiden 200 milyon Euro topladıktan sonra kayıplara karışan Tolga Dinler ise Tayland'da yakalandı. Dinler'in Benzama, Neymar, Ronaldinho, Lewandowski, Tony Parker gibi futbolcuların isimlerini kullandığı öğrenildi. Yaşanan bu olay ülkemizde bir dönem bankacı Seçil Erzan’ın yakalanmasıyla gündeme oturan “Terim Fonu”nu akıllara getirdi.