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Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

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Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

Denizli'de 4 yıl önce şirket kurarak yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan Ertuğrul Sezer ve ekibi deşifre oldu. Sezer ile hareket eden Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin adını kullanıp, yüzlerce gurbetçiden 200 milyon Euro topladıktan sonra kayıplara karışan Tolga Dinler ise Tayland'da yakalandı. Dinler'in Benzama, Neymar, Ronaldinho, Lewandowski, Tony Parker gibi futbolcuların isimlerini kullandığı öğrenildi. Yaşanan bu olay ülkemizde bir dönem bankacı Seçil Erzan’ın yakalanmasıyla gündeme oturan “Terim Fonu”nu akıllara getirdi.

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Foto - Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin adını kullanıp, yüksek kâr vaadiyle yüzlerce gurbetçiden 200 milyon Euro topladıktan sonra kayıplara karışan Tolga Dinler, Tayland'da yakalandı. Dinler'in, Benzema, Neymar, Lewandowski gibi yıldız futbolcuların isimlerini kullanarak milyonlarca Euro değerinde yeni bir mücevher dolandırıcılığına daha imza attıkları ortaya çıktı.

#2
Foto - Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, 4 yıl önce kendisini iş insanı olarak tanıtarak, 'dijital finans' şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kâr vaadiyle yatırımcılardan para toplamaya başladı.

#3
Foto - Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

İddiaya göre Sezer, Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden, kâr payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin Euro arasında para topladı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, Ertuğrul Sezer ve onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi Pala (29), Volkan Çark (27), Barış Erdoğan (30) ve Tolga Dinler (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

#4
Foto - Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI Vurgunun boyutunun 200 milyon Euroyu aştığı belirlenirken 4 Ekim'de gözaltına alınan Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark tutuklandı. Soruşturma sonunda Sezer ve Çark ile operasyon öncesi yurtdışına kaçtıkları belirlenen Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında ise 'örgütlü olarak birden fazla kişiyi dolandırmak' suçundan iddianame hazırlanırken, firariler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

#5
Foto - Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

Tüm dünyada aranan Tolga Dinler ve Hicabi Pala'nın yurtdışında ise yeni bir dolandırıcılık olayına imza attıkları ortaya çıktı. Kendilerini Fransa'da bir mücevher şirketinin sahibi gibi gösteren ikilinin yatırımcıları, Benzema, Neymar, Ronaldinho, Lewandowski, Tony Parker gibi birçok ünlü isme özel yüzükler tasarladıklarını ileri sürerek, yeni bir başarı hikayesi ile dolandırdıkları belirlendi.

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Foto - Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi

TAYLAND'DA YAKALANDI Hakkında Fransa'da da yakalama kararı çıkartılan Tolga Dinler'in Tayland'a kaçtığı ihbarını alan polis önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Dinler, polisin düzenlediği baskında yakalandı. Dinler'in iade işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

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