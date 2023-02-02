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Hayat-Aktüel
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Tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

2023-02-02 16:42:04
Tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

Malatya-Battalgazi'deki tarihi camiler, kümbet, kervansaray ve medrese kar ile beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - Tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

Kentte dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar, ilçede Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

Selçuklular döneminde yapıldığı değerlendirilen Kanlı Kümbet, 17. yüzyılın sonlarında inşa edilen Sıddı Zeynep ile Osmanlı döneminde 1573'te yapılan Akminare Camisi karla kaplandı.

#3
Foto - Tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

1363-1376 tarihlerinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nin kazı alanını beyaz örtüye bürüyen kar, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın avlusunda da güzel görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

Vatandaşlar, karla kaplı tarihi mekanlarda fotoğraf çektirdi.

#5
Foto - Tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

Tarihi yapıların beyaza bürünmüş hali kameralara yansıdı.

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