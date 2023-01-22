2023-01-22 13:44:54 Tarihi türbenin yolu işte bu halde!
Mardin’de bulunan türbenin yolu bakımsızlığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Mardin’de bulunan türbenin yolu bakımsızlığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Pirhattap türbesi çevre illerden ve kentten gelen birçok misafiri ağırlıyor.
Mazıdağı’nın Ömürlü Mahallesi’nde bulunan türbe mahalle halkı tarafından daha çok tanıtımı yapılması istenirken, türbe yolu ve türbe girişinde bulunan yolun bakımsızlığı dikkat çekiyor.
Yolun ve çevrenin bakımsızlığı ziyarete gelen misafirlerin dikkatinden kaçmıyor.
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