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Yaşam
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Tarihi türbenin yolu işte bu halde!

2023-01-22 13:44:54
Tarihi türbenin yolu işte bu halde!

Mardin’de bulunan türbenin yolu bakımsızlığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Tarihi türbenin yolu işte bu halde!

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Pirhattap türbesi çevre illerden ve kentten gelen birçok misafiri ağırlıyor.

#2
Foto - Tarihi türbenin yolu işte bu halde!

Mazıdağı’nın Ömürlü Mahallesi’nde bulunan türbe mahalle halkı tarafından daha çok tanıtımı yapılması istenirken, türbe yolu ve türbe girişinde bulunan yolun bakımsızlığı dikkat çekiyor.

#3
Foto - Tarihi türbenin yolu işte bu halde!

Yolun ve çevrenin bakımsızlığı ziyarete gelen misafirlerin dikkatinden kaçmıyor.

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