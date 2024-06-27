2024-06-27 13:00:16 Tarihi tapınak bölgesinde 43 futbol sahası alan zarar gördü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü. Aristoteles başta olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Assos Ören Yeri, gerekli tespit çalışmalarının yürütülmesi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı.