Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye şok: Yasak talebi geldi
Türkiye’de Manisa’da kurmayı planladığı üretim tesisi ve fabrika projesini askıya alan BYD için yasak talebi geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’de Manisa’da kurmayı planladığı üretim tesisi ve fabrika projesini askıya alan BYD için yasak talebi geldi.
Türkiye'nin ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayi devlerinin tesislerine yabancı elektrikli araçların girişini yasaklaması, Avrupa'da da benzer güvenlik önlemlerinin alınmasını tetikledi. Avrupa Parlamentosu üyesi Francois Kalfon öncülüğündeki 8 milletvekili, Fransa Başbakanı ve AB Komisyonu'na mektup göndererek Çinli araç üreticisi BYD'nin askeri üslere ve hassas bölgelere erişiminin kısıtlanmasını talep etti. Araç üzerindeki kameralar, mikrofonlar ve lazer sensörlerin casusluk riski taşıdığına dikkat çeken milletvekilleri, şirketin yüksek riskli tedarikçi sınıfına alınmasını istedi.
Türkiye'nin savunma sanayisi devleri ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI'nin tesislerine yabancı elektrikli araçların girişine getirdiği kısıtlama kararı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin attığı güvenlik adımı, Avrupa'daki stratejik tesislerin korunması tartışmalarını beraberinde getirdi. Avrupa Parlamentosu üyesi Francois Kalfon, 8 milletvekili ile birlikte AB Komisyonu'na başvurarak Çinli otomobil üreticisi BYD'nin kamu alımlarının dışında tutulmasını ve araçlarının askeri tesisler ile hassas bölgelere erişiminin kısıtlanmasını talep etti.
Kalfon, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'ya gönderdiği mektupta, araçlarda bulunan kameralar, GPS, mikrofonlar ve lazer sensörlerinin hassas verilerin toplanmasında kullanılabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, bu araçların askeri üsler ve stratejik altyapılar yakınında ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğu savunuldu.
İngiltere ve Polonya'nın Çinli şirketlerin ürettiği araçların askeri tesislere erişimini kısıtladığı, ABD ordusunun ise Japonya'daki üssünde BYD araçlarını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Fransa'nın henüz benzer güvenlik önlemleri almadığı belirtildi. Fransa ve AB'nin harekete geçmek için kanıtlanmış bir casusluk olayını beklememesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, hibrit savaş ortamında stratejik tesislerin derhal korunması gerektiği aktarıldı. Fransız hükümeti ve AB Komisyonu'na, araçların askeri tesisler ile hassas altyapılara erişiminin kısıtlanması ve BYD'nin kamu alımlarından dışlanması çağrısı yapıldı.
Ayrıca, müzakereleri devam eden AB siber güvenlik düzenlemesi kapsamında şirketin yüksek riskli tedarikçi olarak sınıflandırılması ve BYD araçlarının Avrupa'ya ithalatının sınırlandırılması istendi.
Yapay zekanın insanları yönlendirme kapasitesi ve otonom araçların güvenlik riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisinde alınan yeni tedbirleri paylaşmıştı.
Yabancı elektrikli araçların üzerindeki sensörler vasıtasıyla haritalandırma yaptığını belirten Akşit, yerli otomobiller hariç bu araçların askeri tesislere girişine izin verilmediğini kaydetmişti. Yapay zekanın sahte veriler üretebildiğini aktaran Akşit, robot süpürgelerden akıllı ev sistemlerine kadar internete bağlı bütün cihazların kötü niyetli kişilerce ele geçirilebileceği uyarısını yapmıştı.
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