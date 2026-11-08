Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye şok: Yasak talebi geldi

İngiltere ve Polonya'nın Çinli şirketlerin ürettiği araçların askeri tesislere erişimini kısıtladığı, ABD ordusunun ise Japonya'daki üssünde BYD araçlarını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Fransa'nın henüz benzer güvenlik önlemleri almadığı belirtildi. Fransa ve AB'nin harekete geçmek için kanıtlanmış bir casusluk olayını beklememesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, hibrit savaş ortamında stratejik tesislerin derhal korunması gerektiği aktarıldı. Fransız hükümeti ve AB Komisyonu'na, araçların askeri tesisler ile hassas altyapılara erişiminin kısıtlanması ve BYD'nin kamu alımlarından dışlanması çağrısı yapıldı.