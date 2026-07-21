'Tarihi sorumluluğu alacak güçte değilim' dedi: Cumhurbaşkanlığı görevini reddetti
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın görev süresinin dolmasının ardından işraret ettiği ünlü satranç oyuncusu Judit Polgar'dan beklenmedik bir cevap geldi.
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın görev süresinin dolmasının ardından işraret ettiği ünlü satranç oyuncusu Judit Polgar'dan beklenmedik bir cevap geldi.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, satranç tarihinin en başarılı isimlerinden Judit Polgar'ın ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmasını desteklediğini açıklamıştı.
Macaristan Parlamentosu’nun kabul ettiği anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı görevi süresi sona eren Tamas Sulyok’un makamını devralması için Başbakan Peter Magyar tarafından dün cumhurbaşkanlığına aday gösterilen satranç oyuncusu Judit Polgar, kendisine sunulan teklifi reddetti.
Tüm zamanların en büyük kadın satranç oyuncusu kabul edilen Yahudi asıllı Macar satranç şampiyonu Polgar, cumhurbaşkanlığının getireceği "tarihi sorumluluğu" üstlenebilecek kadar güçlü hissetmediğini söyledi.
Bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini "hayatının en büyük onuru" olarak nitelendiren Polgar, Başbakan Magyar’a "bağımsız ve partiler üstü bir adayı" göreve davet ettiği için teşekkür etti.
Polgar, "Bununla birlikte kendimi kutuplaşmış bir ulusu birleştirmenin tarihi sorumluluğunu üstlenecek kadar güçlü hissetmiyorum. Bu nedenle bu teklifi kabul edemem" ifadelerini kullanarak, kendisinin de "yeni ve bağımsız" bir adayı destekleyeceğini belirtti.
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