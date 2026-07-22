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Aydın'dan acı haber

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AA Giriş Tarihi:

Aydın'dan acı haber

Aydın'da 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı cansız bedenine ulaşıldı.

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Foto - Aydın'dan acı haber

Su seviyesi düşürülen nehirde sahil güvenlik dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dalgıç polisler arama yaptı.

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Foto - Aydın'dan acı haber

Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

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Foto - Aydın'dan acı haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Söke ilçesine kadar kıyı boyunca çalışmalarını sürdürdü.

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Foto - Aydın'dan acı haber

Ekipler, Özdağ'ın suya girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaştı.

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Foto - Aydın'dan acı haber

OLAY - Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.

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