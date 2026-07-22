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Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz

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Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz

Rum yazar Takis Agathokleous, 20 tEMMUZ 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kandırıldıklarını ve göz göre göre ölüme gönderiklerini itiraf etti.

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Foto - Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz

Gazeteci Sefa Karahasan'ın aktardığı habere göre, 20 Temmuz 1974 yılında asker olan Rum yazar Takis Agathokleous, Türkiye'nin Ada'ya çıkarma yaptığı sırada Rum askerlerin, gerçek bilinmesine rağmen ‘’Türkleri ezdik, Yunanistan’dan takviyeler geliyor, onları denize dökeceğiz’’ diyerek kandırıldığını söyledi.

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Foto - Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz

Rum gençlerin ölüme gönderildiğini kaydeden Agathokleous, ‘’Bizi ölüme gönderenler sığınaklarda saklanıyordu’’ dedi. O döneme ait annesi ile yaşadığı bir anısını anlatan Agathokleous şöyle devam etti:

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Foto - Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz

En doğru sözü bana rahmetli annem söyledi. Beni ararken (ölü sandığı için) yanmış Beşparmak’a kadar gelmişti. Ağlayarak gitmemi istiyordu: “Anne, vatan için savaşacağım” dedim. “Oğlum, savaşta sadece sen varsın. Diğer herkes dağlarda gizleniyor’’ dedi.

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Foto - Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz

Ah anneciğim, ne büyük bir gerçeği söylemiştin. Okuma yazman olmasa da sözlerin bıçak gibiydi: ‘’Diğer herkes dağlarda gizleniyor…” Evet, o zaman bizi ölüme gönderdiler; bugün de her yıl bu günlerde vatansever sloganlarla bizi boğazlıyorlar. Kim? Öncelikli derdi kesesini korumak olanlar. İlk “bam” sesinde yine Troodos’a kaçıp saklanacak olanlar.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Bir dahaki savaşta kaçacak delik yok. Tūmūnūzū silip sūpūreceğiz inşaAllah.
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