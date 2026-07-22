Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz
Rum yazar Takis Agathokleous, 20 tEMMUZ 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kandırıldıklarını ve göz göre göre ölüme gönderiklerini itiraf etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rum yazar Takis Agathokleous, 20 tEMMUZ 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kandırıldıklarını ve göz göre göre ölüme gönderiklerini itiraf etti.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın aktardığı habere göre, 20 Temmuz 1974 yılında asker olan Rum yazar Takis Agathokleous, Türkiye'nin Ada'ya çıkarma yaptığı sırada Rum askerlerin, gerçek bilinmesine rağmen ‘’Türkleri ezdik, Yunanistan’dan takviyeler geliyor, onları denize dökeceğiz’’ diyerek kandırıldığını söyledi.
Rum gençlerin ölüme gönderildiğini kaydeden Agathokleous, ‘’Bizi ölüme gönderenler sığınaklarda saklanıyordu’’ dedi. O döneme ait annesi ile yaşadığı bir anısını anlatan Agathokleous şöyle devam etti:
En doğru sözü bana rahmetli annem söyledi. Beni ararken (ölü sandığı için) yanmış Beşparmak’a kadar gelmişti. Ağlayarak gitmemi istiyordu: “Anne, vatan için savaşacağım” dedim. “Oğlum, savaşta sadece sen varsın. Diğer herkes dağlarda gizleniyor’’ dedi.
Ah anneciğim, ne büyük bir gerçeği söylemiştin. Okuma yazman olmasa da sözlerin bıçak gibiydi: ‘’Diğer herkes dağlarda gizleniyor…” Evet, o zaman bizi ölüme gönderdiler; bugün de her yıl bu günlerde vatansever sloganlarla bizi boğazlıyorlar. Kim? Öncelikli derdi kesesini korumak olanlar. İlk “bam” sesinde yine Troodos’a kaçıp saklanacak olanlar.
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