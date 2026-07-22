Takis Agathokleous'tan 'kandırıldık' itirafı: Türkleri ezdik onları denize dökeceğiz

Ah anneciğim, ne büyük bir gerçeği söylemiştin. Okuma yazman olmasa da sözlerin bıçak gibiydi: ‘’Diğer herkes dağlarda gizleniyor…” Evet, o zaman bizi ölüme gönderdiler; bugün de her yıl bu günlerde vatansever sloganlarla bizi boğazlıyorlar. Kim? Öncelikli derdi kesesini korumak olanlar. İlk “bam” sesinde yine Troodos’a kaçıp saklanacak olanlar.