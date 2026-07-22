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Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

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Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

Sekiz sene önce Ağrı'da cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir dosyasında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Mahkeme Aydemir'in hiç kaybolmadığını, alıkonup öldürüldüğü sonucuna vardı.

#1
Foto - Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, küçük Leyla’nın bir süre alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise dere kenarına bilinçli şekilde bırakıldığı kanaatine vardığını bildirdi. Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

#2
Foto - Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

ğrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle birlikte Bezirhane köyüne giden 3 yaşındaki Leyla Aydemir’in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarına rağmen çocuğun 18 gün sonra köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında ölü bulunduğu hatırlatıldı. Kararda, adli tıp raporlarında ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği ancak Leyla’nın açlık veya susuzluktan ölmediği, uzun süre bakımsız kaldığını gösteren herhangi bir bulgunun da tespit edilemediği ifade edildi.

#3
Foto - Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

Kararda, yoğun arama faaliyetleri sırasında bulunamayan Leyla’nın, denetimlerin azalmasının ardından dere yatağında ortaya çıkmasının tesadüf olmadığı değerlendirildi.

#4
Foto - Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

Gerekçeli kararda, küçük kızın kaybolmadığı, rızası dışında belli bir süre alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise fail tarafından bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bilinçli olarak bırakıldığı kanaatine yer verildi.

#5
Foto - Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

Mahkeme, olay tarihinde 3 yaşında olan Leyla’nın herhangi bir kişiyle husumet yaşamasının mümkün olmadığına işaret ederek, cinayetin anne ve babasıyla husumeti bulunan biri tarafından işlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

#6
Foto - Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

Kararda ayrıca, Leyla’nın kaybolduğu tarihten cesedinin bulunduğu güne kadar geçen süreçte yakın akrabaların evlerinde arama yapılmadığı, çocuğun bu süre içinde köydeki akrabalardan birinin evinde saklanmış olabileceği kanaatine ulaşıldığı belirtildi. Tanık anlatımları doğrultusunda suçun aile içinde işlendiğinin bilindiği, bu nedenle olay hakkında bilinçli şekilde konuşulmaktan kaçınıldığı değerlendirmesi de gerekçeli kararda yer aldı. Mahkeme, Yusuf Aydemir’in kullandığı SIM karta bağlı mobil internetin 15 Haziran-2 Temmuz 2018 tarihleri arasında kapalı olduğunun, Leyla’nın cansız bedeninin bulunmasının ardından yeniden aktif hale getirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

#7
Foto - Minik Leyla'nın ölümünde şok eden detay: Aslında hiç kaybolmamış

Sanığın, "telefonunu tamire verdiği ve bu nedenle internet kullanamadığı" yönündeki savunmasının ise dosyadaki görüntü kayıtlarıyla çeliştiği ifade edildi. Gerekçeli kararda, Yusuf Aydemir’in olay sonrasında akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanmaya başladığı ve bunun suçtan kurtulmaya yönelik bir davranış olduğu değerlendirmesine yer verildi. Mahkeme, Yusuf Aydemir’in Leyla’yı ilk etapta yeri belirlenemeyen bir noktada sakladığını, kayıp olduğunun anlaşılmasının ardından ise evinde ve daha sonra serin bir bölümde gizlediğini değerlendirdi. Kararda, sanığın yoğun arama çalışmaları nedeniyle zaman zaman aramalara katılmadığı, telefonunu kapatarak çocuğun bulunduğu yere gittiği, Leyla’nın bir süre sütle beslendiği, daha sonra ise adli tıp tarafından kesin zamanı belirlenemeyen bir tarihte öldürüldüğü kanaatine varıldığı aktarıldı.

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