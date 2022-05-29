Tarihi küpte bulunan 7 bin yıllık tohumdan müjdeli haber!

Biz bunda taban gübresi 22 kilogram, 15 kilogramda bahar gübresi verince toplamda 37 kilogram gübre kullanmış olduk, diğerlerinde ise 30 kilogram taban 30 ise bahar verilerek 60 kilogram gübre veriliyor. Ayrıca bu ata tohumunda ziraai ilaç kullanılmasına gerek yok, yabani otları boğuyor ve ilaca da gerek kalmıyor. Ayrıca sapları kalın olduğu için diğer buğdaylara göre saman farkı oluyor, diğer buğdaylar dekara 350 kilogram saman verirken bu ata tohumunda ise 1,5 ton saman veriyor ve buda ülke ekonomisine destek sağlıyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin her yerine yayılır genleriyle oynanmamış ata tohumu, buğdayda bununla birlikte yakında ihraç ülkesi olacağız. Maliyeti diğer buğdaylara göre çok az, verimi çok yüksek. Artık Türkiye’nin her yerine bunun yayılmasını istiyoruz” dedi.