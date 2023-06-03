Tarihi külliyenin gizemi çözülecek! 2 asırlık mezar taşının sırrı

Bugün banaysa yarın sanadır. Nalbant Molla Mehmet’in zevcesi Züleyha kadın’ yazıyor. Üzerindeki tarihte ise 1226 yazıyor. Bu da 1811-12 yıllarına denk geliyor. Baktığımızda 19. yüzyılın ilk çeyreğine denk geliyor. Mezar taşının üzerinde bir mekan var. Mekanda da 3 tane kemer, kemerin üzerine bindirilmiş kaide yani minare, minarenin yan tarafında büyük bir yapı var. Büyük bir ihtimalle külliyenin olduğu yapı. Öbür tarafında da caminin olduğu bina ve Cihanzade Abdülaziz Beyefendi tarafından yaptırılan çeşme var. Yani baktığımız zaman bir mezar taşı Aydın’da önemli bir yapının yani Cihanoğlu Camii’nin tasvirini bize gösteriyor. Bunun üzerinde çok şeyler olabilir. Bu, Nalbant Molla Mehmet'in belki Cihanoğlu Camii ile eğitim olarak ilgisi olabilir. Belki o dönemde bir müderris veya muallim olabilir ya da o aileyle de ilişkisi olabilir.