2024-01-24 11:16:08 Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!
Gökbilimciler uzaylı yaşamına ev sahipliği yapabilecek 85 olası gezegen buldu.
Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!
Cem Küçük 'Hep bekleyin demiştim size' dedi! Emekli maşlarıyla ilgili flaş gelişmeyi canlı yayında paylaştı
Gökbilimciler uzaylı yaşamına ev sahipliği yapabilecek 85 olası gezegen buldu.
Onları bulan bilim insanlarının söylediğine göre, kendileri henüz doğrulanmamış olan uzak dünyaların, yaşamı sürdürebilecek kadar soğuk olacak sıcaklıklara sahip oldukları düşünülüyor.
Onları bulan bilim insanlarının söylediğine göre, kendileri henüz doğrulanmamış olan uzak dünyaların, yaşamı sürdürebilecek kadar soğuk olacak sıcaklıklara sahip oldukları düşünülüyor.
BOYUTLARI GÜNEŞ SİSTEMİMİZDEKİ GEZEGENLERE BENZİYOR Dış gezegenlerin boyutları Jüpiter, Satürn ve Neptün'e benziyor. Nasa'nın Geçiş Halindeki Dış Gezegen Araştırma Uydusu ya da TESS tarafından tespit edildiler.
TESS, bilim insanlarının yıldızların önlerinden geçen nesnelerin neden olduğu ve geçiş olarak bilinen parlaklık düşüşlerini gözlemlemelerini sağlıyor.
Bir ötegezegenin bu şekilde keşfedilebilmesi ve yıldızının yörüngesinde ne kadar sürede döndüğünün belirlenebilmesi için genellikle en az üç geçişin görülmesi gerekir.
Ancak, yeni çalışmada araştırmacılar sadece iki kez geçiş yapan sistemlere baktılar, bu da daha uzun yörünge sürelerine sahip gezegenlerle sonuçlanıyor ve daha soğuk sıcaklıklarda ötegezegenlerin keşfedilmesini sağlıyor.
DÖNME SÜRESİNİ AÇIKLADILAR 85 aday ötegezegenin ev sahibi yıldızlarının yörüngesinde dönme süresi 20 ila 700 gün arasında değişirken, TESS tarafından gözlemlenen çoğu ötegezegenin yörünge periyodu 3-10 gün arasında değişiyor.
Araştırmacılar, bazı gezegenlerin ev sahibi yıldızlarından yeterince uzakta olduğunu ve yaşamı sürdürmek için doğru sıcaklıkta olabileceklerini söylüyorlar. Bu bölge "yaşanabilir bölge" olarak biliniyor.
Bu aşamada cisimlerin hala ötegezegen olduklarının doğrulanması gerekiyor ancak araştırmacılar bunun gelecekteki gözlemlerle başarılacağını umuyor.
85 GEZEGENDEN 60'I YENİ KEŞFEDİLDİ 85 potansiyel ötegezegenin 60'ı yeni keşfedilirken, 25'i TESS verilerinde farklı teknikler kullanan bağımsız araştırma ekipleri tarafından tespit edildi.
Warwick Üniversitesi'nde doktora araştırmacısı olan Faith Hawthorn şunları söyledi: "1,4 milyon yıldızdan oluşan bir örneklem üzerinde geçişler arayan bir ilk algoritma çalıştırdık.
"Titiz bir inceleme sürecinin ardından, veri setinde yalnızca iki kez geçiş yapan ötegezegenlere ev sahipliği yapan 85 sisteme indirgedik."
YAŞAMA ELVERİŞLİ SICAKLIKLARI VAR Araştırmada yer alan Profesör Daniel Bayliss de şunları ekledi: "Bu gezegenleri bulmak ve birçoğunun yaşamı sürdürmek için doğru sıcaklık bölgesinde olabileceğini bilmek çok heyecan verici."
"TESS misyonunun işbirlikçi ruhuna uygun olarak, dünyanın dört bir yanındaki gökbilimcilerin bu eşsiz ötegezegenleri daha ayrıntılı olarak inceleyebilmeleri için keşiflerimizi halka açık hale getirdik. Bunun, bu büyüleyici dış gezegenlerle ilgili daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacağını umuyoruz."
Çalışmanın ikinci yazarı Dr. Sam Gill şunları söyledi: "Sadece iki geçişten ötegezegenleri tespit etmek, geçiş araştırmalarında daha uzun periyotlu ötegezegenleri bulmanın akıllıca bir yoludur. Geleneksel geçiş araştırmalarıyla bulunabilecek olandan çok daha soğuk gezegenleri bulmamızı sağlıyor."
Warwick Üniversitesi'nden Bayan Hawthorn liderliğindeki uluslararası işbirliği Çarşamba günü Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society dergisinde yayınlandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23