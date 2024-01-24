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19
Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

2024-01-24 11:16:08
Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Gökbilimciler uzaylı yaşamına ev sahipliği yapabilecek 85 olası gezegen buldu.

#1
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Onları bulan bilim insanlarının söylediğine göre, kendileri henüz doğrulanmamış olan uzak dünyaların, yaşamı sürdürebilecek kadar soğuk olacak sıcaklıklara sahip oldukları düşünülüyor.

#2
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Onları bulan bilim insanlarının söylediğine göre, kendileri henüz doğrulanmamış olan uzak dünyaların, yaşamı sürdürebilecek kadar soğuk olacak sıcaklıklara sahip oldukları düşünülüyor.

#3
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

BOYUTLARI GÜNEŞ SİSTEMİMİZDEKİ GEZEGENLERE BENZİYOR Dış gezegenlerin boyutları Jüpiter, Satürn ve Neptün'e benziyor. Nasa'nın Geçiş Halindeki Dış Gezegen Araştırma Uydusu ya da TESS tarafından tespit edildiler.

#4
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

TESS, bilim insanlarının yıldızların önlerinden geçen nesnelerin neden olduğu ve geçiş olarak bilinen parlaklık düşüşlerini gözlemlemelerini sağlıyor.

#5
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Bir ötegezegenin bu şekilde keşfedilebilmesi ve yıldızının yörüngesinde ne kadar sürede döndüğünün belirlenebilmesi için genellikle en az üç geçişin görülmesi gerekir.

#6
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Ancak, yeni çalışmada araştırmacılar sadece iki kez geçiş yapan sistemlere baktılar, bu da daha uzun yörünge sürelerine sahip gezegenlerle sonuçlanıyor ve daha soğuk sıcaklıklarda ötegezegenlerin keşfedilmesini sağlıyor.

#7
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

DÖNME SÜRESİNİ AÇIKLADILAR 85 aday ötegezegenin ev sahibi yıldızlarının yörüngesinde dönme süresi 20 ila 700 gün arasında değişirken, TESS tarafından gözlemlenen çoğu ötegezegenin yörünge periyodu 3-10 gün arasında değişiyor.

#8
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Araştırmacılar, bazı gezegenlerin ev sahibi yıldızlarından yeterince uzakta olduğunu ve yaşamı sürdürmek için doğru sıcaklıkta olabileceklerini söylüyorlar. Bu bölge "yaşanabilir bölge" olarak biliniyor.

#9
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Bu aşamada cisimlerin hala ötegezegen olduklarının doğrulanması gerekiyor ancak araştırmacılar bunun gelecekteki gözlemlerle başarılacağını umuyor.

#10
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

85 GEZEGENDEN 60'I YENİ KEŞFEDİLDİ 85 potansiyel ötegezegenin 60'ı yeni keşfedilirken, 25'i TESS verilerinde farklı teknikler kullanan bağımsız araştırma ekipleri tarafından tespit edildi.

#11
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Warwick Üniversitesi'nde doktora araştırmacısı olan Faith Hawthorn şunları söyledi: "1,4 milyon yıldızdan oluşan bir örneklem üzerinde geçişler arayan bir ilk algoritma çalıştırdık.

#12
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

"Titiz bir inceleme sürecinin ardından, veri setinde yalnızca iki kez geçiş yapan ötegezegenlere ev sahipliği yapan 85 sisteme indirgedik."

#13
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

YAŞAMA ELVERİŞLİ SICAKLIKLARI VAR Araştırmada yer alan Profesör Daniel Bayliss de şunları ekledi: "Bu gezegenleri bulmak ve birçoğunun yaşamı sürdürmek için doğru sıcaklık bölgesinde olabileceğini bilmek çok heyecan verici."

#14
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

"TESS misyonunun işbirlikçi ruhuna uygun olarak, dünyanın dört bir yanındaki gökbilimcilerin bu eşsiz ötegezegenleri daha ayrıntılı olarak inceleyebilmeleri için keşiflerimizi halka açık hale getirdik. Bunun, bu büyüleyici dış gezegenlerle ilgili daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacağını umuyoruz."

#15
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Çalışmanın ikinci yazarı Dr. Sam Gill şunları söyledi: "Sadece iki geçişten ötegezegenleri tespit etmek, geçiş araştırmalarında daha uzun periyotlu ötegezegenleri bulmanın akıllıca bir yoludur. Geleneksel geçiş araştırmalarıyla bulunabilecek olandan çok daha soğuk gezegenleri bulmamızı sağlıyor."

#16
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

Warwick Üniversitesi'nden Bayan Hawthorn liderliğindeki uluslararası işbirliği Çarşamba günü Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society dergisinde yayınlandı.

#17
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

#18
Foto - Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

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