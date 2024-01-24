Tarihi keşif! Yaşama elverişli 85 gezegen bulundu!

"TESS misyonunun işbirlikçi ruhuna uygun olarak, dünyanın dört bir yanındaki gökbilimcilerin bu eşsiz ötegezegenleri daha ayrıntılı olarak inceleyebilmeleri için keşiflerimizi halka açık hale getirdik. Bunun, bu büyüleyici dış gezegenlerle ilgili daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacağını umuyoruz."