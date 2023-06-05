Tarihi İpek yolu güzergahında! Bu sütlaç turist çekiyor

Sütlaç ustası Murat Bülbül ise sütlaca kesinlikle nişasta katılmadığına dikkat çekerek, “Hamsiköy sütlacı bizim doğanın binbir çiçekleri ile beslenen hayvanlardan elde edilen sütten yapılıyor. Yayladan topluyoruz. Gelip burada imalatını ve dağıtımını yapıyoruz. Sadece süt, şeker ve pirinçten yapılır. Çoğu kişi nişasta katılır gibi şeyler söylüyorlar ama kesinlikle katılmıyor. Özellikle Arap turistlerin bu bölgede olması bizim için çok iyi. Bizden memnun kalıyorlar. Sütlacı sevgiyle yaptığımız için tadı güzel oluyor” ifadelerini kullandı. İşletme sorumlusu Uğur Aydemir de,Hamsiköy’ün dünyanın birçok ülkesinden misafiri olduğunu belirterek “5 senedir buradayım. Buraya Tayland’tan, Endonezya’dan, Japonya’dan, Kore’den hatta Kuzey Kore’den bile müşterimiz geliyor. Buranın tanıtımını daha çok Arap turistler yapıyor. Sosyal medyada özellikle Trabzon’un tanıtımı yapıyorlar. Bu bölgeye geldiklerinden ilk baştan meşhur Rus muhallip diyorlar. Hamsiköy sütlacının onlarda telaffuzu bu şekilde. Buraya gelen misafir buradan ayrıldıktan 1 sene sonra 50 aile olarak buraya dönüyor. 1 kişinin yanında 50 aile ile tekrar Hamsiköy’e geliyor. 3 gün önce İngiltere ve Amerika’dan misafirlerimiz vardı. Bütün Avrupa, Asya, Afrika dahil birçok noktadan buraya turist geliyor. Turizm sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı ama şuan yavaş yavaş bir hareketlilik var” dedi.