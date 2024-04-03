Tarihi Gülük Cami'nin hücrelerinde itikafa giriyorlar... Asırlardır her Ramazanda devam eden ibadet

İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat, Anadolu Ajansı muhabirine, itikafa Allah'a yakın olmak, Allah'a kullukta bulunmak, müminlikte olgunluğa erişmek niyetiyle girildiğini söyledi. Hazreti Peygamber'in itikafa girdiğinin bilindiğini belirten Bolat, "İtikaf, ramazanın son on gününde normal zamanda meşru olan bazı işleri bırakarak, kişinin mescit ortamında kendini kulluğa ibadete adamasıdır. İtikaf Kur'an ve sünnette sabit. Bakara Suresi'nde iki yerde itikaftan bahsedilir. İtikafa niyet edenler, uygun mescitlere girer, mescitte yer, içer, ibadetini yapar, dünyevi şeylerden tamamen uzaktır. Kur'an-ı Kerim'i okur, mesajını anlamaya çalışır, ibadetlerini yapar. Sadece temizlik, abdest gibi birtakım insani ihtiyaçlar için ancak dışarıya çıkar." diye konuştu. Bolat, Kayseri'de yazlık camiler hariç 1430'a yakın caminin ibadete açık olduğunu, bunlardan 87'sinde itikafa girilebildiğini aktardı. Camilerin itikaf için ilçe müftülüklerince hazırlandığını anlatan Bolat, "İtikafa girecek olanlar ilçe müftülüklerimize müracaat ediyorlar. İtikafa girilecek caminin görevlilerine de bilgi veriliyor. Onlar da yardımcı oluyor." dedi.