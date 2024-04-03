Tarihi Gülük Cami'nin hücrelerinde itikafa giriyorlar... Asırlardır her Ramazanda devam eden ibadet

Tarihi Gülük Cami'nin hücrelerinde itikafa giriyorlar! Danişmentlilerden kalma tarihi Gülük Cami'sinin hücrelerinde itikafa giren Mustafa Serbes ise af ayı olarak bilinen ramazanda Allah'ın rahmetinden istifade etmek için camide bulunduklarını kaydetti. Caminin itikaf için Melikgazi Müftülüğünce hazırlandığını, her türlü imkanın verildiğini anlatan Serbes, şöyle konuştu: "Kuluz biz, nihayetinde günah işlemeye, suç işlemeye hep meyilliyiz. Allah'ın bize sunmuş olduğu bir ikramı var. Her ramazanda hem Rabb'imizin ikramlarını almak hem de ondan özür dileyip bizi affetmesi için burada toplanıyoruz. Yukarıda odalarımız var. Günlük herkesin bir programı varsa onu uygular, Kur'an-ı Kerim okunur. Sohbet halkalarımız olur, bunlarda hadis ve ayetlerin meallerinden bahsedilir. Allah Resulünün yaptığı bir uygulama. Bu uygulamayı tekrar canlı tutuyoruz."