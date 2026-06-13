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#1
Foto - Tarihi çıkış Mete Yarar'ı şaşırttı: Helal olsun diyorum

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Çorum'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dile getirdiği "Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" sözleri, özellikle İsrail basını ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuşmasında geçmişte yürüttüğü valilik görevlerinden bahseden Çiftçi, uzun yıllardır içinde taşıdığı bir arzuyu da paylaşmıştı. Çorum ve Erzurum'daki görev dönemlerine değinen Bakan Çiftçi, "Valilik yaptığım yıllarda içimde hep bir niyaz vardı. Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliği görevini nasip etsin diye dua ederdim" ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - Tarihi çıkış Mete Yarar'ı şaşırttı: Helal olsun diyorum

TVNET canlı yayınında Bakan Çiftçi'nin açıklamalarını değerlendiren Mete Yarar ise sözlerin farklı anlamlara çekilmemesi gerektiğini söyledi. Yarar'a göre bu ifadeler herhangi bir işgal ya da yayılmacılık anlayışını değil, tarihî hafızayı ve kültürel aidiyeti yansıtıyor.

#3
Foto - Tarihi çıkış Mete Yarar'ı şaşırttı: Helal olsun diyorum

Kudüs'ün Osmanlı döneminde uzun yıllar boyunca barış ve istikrar içinde yönetildiğini hatırlatan Yarar, Türk devlet adamlarının tarihî mirasa ve medeniyet birikimine daha fazla vurgu yapmasının doğal olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha önce yaptığı bazı açıklamaları örnek gösteren Yarar, devlet yöneticilerinin gerektiğinde net ve özgüvenli bir duruş sergilemesinin önemine dikkat çekti.

#4
Foto - Tarihi çıkış Mete Yarar'ı şaşırttı: Helal olsun diyorum

Türkiye'nin Mavi Vatan, Kıbrıs, Ortadoğu ve Kafkasya gibi stratejik alanlarda daha kararlı bir tutum ortaya koyması gerektiğini savunan Yarar, tarihî gerçeklerden çekinilmemesi gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Tarihi çıkış Mete Yarar'ı şaşırttı: Helal olsun diyorum

Yarar, "Bir devlet ve medeniyet perspektifiyle konuşuyorsanız tarihe not düşebilirsiniz. Birileri yanlış anlayacak diye bu gerçekleri dile getirmekten vazgeçmem. Kudüs, Osmanlı yönetiminde uzun yıllar huzur içinde yaşamıştır. Bu nedenle İçişleri Bakanı'nın sözlerini tarihine, kültürüne ve medeniyet değerlerine duyduğu güvenin bir yansıması olarak görüyorum ve destekliyorum. Helal olsun diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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