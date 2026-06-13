İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Çorum'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dile getirdiği "Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" sözleri, özellikle İsrail basını ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuşmasında geçmişte yürüttüğü valilik görevlerinden bahseden Çiftçi, uzun yıllardır içinde taşıdığı bir arzuyu da paylaşmıştı. Çorum ve Erzurum'daki görev dönemlerine değinen Bakan Çiftçi, "Valilik yaptığım yıllarda içimde hep bir niyaz vardı. Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliği görevini nasip etsin diye dua ederdim" ifadelerini kullanmıştı.