Tarihi anlaşmanın şartları belli oldu! Orta Doğu'da yer yerinden oynayacak

Eylül ayına girilmesiyle yeni bir savaş ihtimalinin yanı sıra saldırılar da bekleyen İsrail'de endişeler giderek tırmanırken, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Ağustos ayının sonlarında Orta Doğu'da tüm denklemi değiştirecek bir teklifi gündeme taşıdı. Habere göre, kurulduğu 1948'den bu yana İsrail'i tanımayan Suudi Arabistan, ABD'nin arabulucuğundaki müzakerelerde Filistin'e bir dizi teklifte bulundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise bugün 'Filistinliler tarihi Suudi-İsrail anlaşmasının şartlarını ortaya koydu' manşetini attı, Çarşamba günü Riyad'da gerçekleşen bir görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Filistin yönetiminden yetkililerin 6 Eylül tarihinde Riyad'a inen Filistinli yetkililerin Suudi mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini bildiren BBC, grubun ayrıca ABD'lilerle de görüşeceğini ekledi. 2020'den itibaren İbrahim Anlaşmalarıyla (Abraham) İsrail'in daha önce hiçbir iletişim kurmadığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerle normalleşmesini sağlayan ABD'nin, uzun süredir benzer bir adımın Tel Aviv ve Riyad arasında da atılması için baskı yaptığına inanılıyor.