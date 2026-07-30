Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'da çok kritik bir göreve hazırlandığını duyurdu. Bakanlık, F-16 savaş uçaklarının göreve hazır hale getirildiğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'da çok kritik bir göreve hazırlandığını duyurdu. Bakanlık, F-16 savaş uçaklarının göreve hazır hale getirildiğini açıkladı.
GDH'de yer alan habere göre, Türkiye, görevi 31 Temmuz'da düzenlenecek devir teslim töreniyle Portekiz'den devralırken, Hava Kuvvetleri de Doğu Karadeniz'de geniş kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 adet F-16, 1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'nın Ämari Hava Üssü'nde NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi icra edecek. Görev kapsamında uçaklar ve görevli personelin Estonya'ya intikali tamamlanırken, Türkiye görevi 31 Temmuz'da düzenlenecek devir teslim töreniyle Portekiz'den devralacak.
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında müttefik ülkeler, Baltık hava sahasının güvenliğinin sağlanmasına ve NATO'nun caydırıcılık faaliyetlerine katkı sunuyor.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 29 Temmuz'da muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Doğu Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık, eğitim faaliyetinin Hava Kuvvetleri'nin planlı eğitim programı kapsamında icra edildiğini ve harekât hazırlık seviyesinin korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.
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