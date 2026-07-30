  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İHA bulan adamdan ikinci keşif Bu defa akıllandı alıp eve götürmedi Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor Bey Mahallesi Sanat Sokağı hizmete açıldı! Başkan Şahin: Tarihi mirasımızı koruyoruz Arap sabunu: Bezlerin imdadına koşuyor! Beyaz eşyaları ilk günkü gibi beyaz olacak, tamamen etkileyecek Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı Bebekliğin ilk iki yılına dikkat: Şekeri kes, beynini koru Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat! 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek! Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol akacak: Petrolün gölgesinde dev anlaşmalar geliyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'da çok kritik bir göreve hazırlandığını duyurdu. Bakanlık, F-16 savaş uçaklarının göreve hazır hale getirildiğini açıkladı.

#1
Foto - Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor

GDH'de yer alan habere göre, Türkiye, görevi 31 Temmuz'da düzenlenecek devir teslim töreniyle Portekiz'den devralırken, Hava Kuvvetleri de Doğu Karadeniz'de geniş kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 adet F-16, 1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'nın Ämari Hava Üssü'nde NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi icra edecek. Görev kapsamında uçaklar ve görevli personelin Estonya'ya intikali tamamlanırken, Türkiye görevi 31 Temmuz'da düzenlenecek devir teslim töreniyle Portekiz'den devralacak.

#3
Foto - Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında müttefik ülkeler, Baltık hava sahasının güvenliğinin sağlanmasına ve NATO'nun caydırıcılık faaliyetlerine katkı sunuyor.

#4
Foto - Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 29 Temmuz'da muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Doğu Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

#5
Foto - Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor

Bakanlık, eğitim faaliyetinin Hava Kuvvetleri'nin planlı eğitim programı kapsamında icra edildiğini ve harekât hazırlık seviyesinin korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi siyasetten çekildi! Vekillerin yeni partileri açıklandı
Siyaset

Gelecek Partisi siyasetten çekildi! Vekillerin yeni partileri açıklandı

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandıracağını açıklaması, Ankara’da yeni bir transfer trafiğinin kapısını a..
Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı
Dünya

Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı

Myanmar Meclisi, milyarlarca dolarlık siber dolandırıcılık ve insan ticareti ağlarıyla mücadele etmek amacıyla şüpheli banka hesaplarının 15..
MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!
Gündem

MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu.
İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti
Gündem

İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti

İran basını, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 İran Devrim Muhafızları O..
Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a "dublör" iftirası
Gündem

Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası

Kısa bir süre FBI’de çalışan Sibel Edmonds isimli provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öldüğüne” kadar varan alçak iftira sonrası şimdi de ..
CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!
Gündem

CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!

CHP'de Özgür Özel yönetimi altında başlayan koltuk kavgaları ve kaos, partide büyük kopuşları da beraberinde getirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23