Tarihe ışık tutmak için gönüllü çalışıyorlar

Kalehisar'daki çalışma ekibinin hepsinin sanat tarihçisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kemal Şahin, “Burada görev yapanların hepsi bizim öğrencilerimiz. Çok zengin kültürel değerlere sahibiz. Çocuklara ilkokuldan itibaren sanat tarihi eğitimi verilmeli. Liselerde sanat tarihi dersi vardı, zorunlu olması gerekiyor. Öğrencilerimiz pedagoji dersi alıyor. Sanat tarihi öğretmeni olmaları gerekiyor. Umarım ileride bu konuda kadrolar genişletilir. Kendi alanlarında çalışma imkanı olduğunda daha faydalı olurlar. Burada şu anda 14 öğrencimiz görev yapıyor. Bu sayı zaman içerisinde değişebiliyor. Biz burada bir adım atmak istedik. Sahiplenelim, girişimde bunulalım. Sahiplenilmediğinde burası kaçak kazılarla talan ediliyor. Sahiplenildiğinde daha bilinçli şekilde geliştirilmiş olacak. İmkanlar arttığında çalışan sayısı da genişler” dedi.