Tarihe ışık tutmak için gönüllü çalışıyorlar

Çorum'da, Cumhurbaşkanlığı onayıyla kentte devam eden arkeolojik kazılar içerisinde yer alan ve Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden birisi olan, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar Kazı Başkanı Doç. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında devam ediyor. Arkeolojik kazılarda görev alan öğrenciler saha tecrübesi elde ediyor. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, kazı alanında çalışmak, saha tecrübesi edinmek ve aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dönüştürmek için gönüllü olarak arkeolojik kazılara katılıyor.