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Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

2024-06-02 20:22:31
Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu... Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı seçimi kazanması durumunda yeni yönetim kurulunda yer alacak olan Ilıcalı, şimdi de Kanarya'ya sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ayrıca milli futbolcumuz da var. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Süper Lig'de 2023-24 sezonunu Galatasaray'ın gerisinde 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco'nun görevine devam edeceğini ve transfer çalışmalarına başladığını dile getirmişti.

#3
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Fenerbahçe'de ilk hedefin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Kanarya, Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerini Merih ile doldurulacak.

#5
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de forma giyememenin içinde ukde kaldığını söyleyen Merih Demiral'a forma gönderme jestinde bulunmuştu.

#6
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Merih Demiral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertliler'e teşekkür etmişti.

#7
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda da yer alan 26 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

#8
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Taraflar arasında görüşmeler yeni yeni başlarken, transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

#9
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise Hull City ve İngiltere'nin yükselen yıldızı Jaden Philogene olduğu öğrenildi.

#10
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Philogene, geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan, yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Hull City'nin yolunu tutmuştu.

#11
Foto - Tarih verip ilan ettiler! En çok o kazandıracak Fenerbahçe’ye! Müthiş hamleyi duyurdular…

Bu sezon Hull'da 33 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 12 kez ağları havalandırırken, 6 da asist yapmayı başardı. Acun Ilıcalı, genç yıldızdan transfer ettiği dönemde "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yaz Jaden Philogene" sözleriyle bahsetmişti.

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