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Ekonomi
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Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

TCMB'nin Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dolar beklentisi ortaya çıktı. 47 lira civarında seyreden dolar kuru için 12 ay sonrası için yapılan tahminde 10 liralık değişim olacağı vurgulandı.

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Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

Dünya'da yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtladığı ankette, yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentileri yükselirken, eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu.

#2
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

Katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,21 seviyesinden yüzde 29,43'e yükseldi.

#3
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,95'ten yüzde 23,69'a geriledi. Buna karşılık 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e çıktı.

#4
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde TÜFE'nin yüzde 45,17 olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında gerçekleşeceği öngörüldü. Nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 47,62'sinin beklentisi de bu aralıkta toplandı.

#5
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

24 ay sonrasına ilişkin tahminlerde ise katılımcılar yüzde 51,87 olasılıkla enflasyonun yüzde 16,00-19,99 aralığında gerçekleşmesini bekledi. Nokta tahminlerde katılımcıların yüzde 52,63'ünün beklentisi aynı aralıkta yer aldı.

#6
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

Ankette faiz beklentileri de belli oldu. Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 40 seviyesinde kaldı. Eylül ayında gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 37 olarak kaydedildi.

#7
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

Katılımcıların 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket dönemindeki 51,55 TL'den 51,66 TL'ye yükseldi.

#8
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

12 ay sonrası dolar/TL beklentisindeki artış daha belirgin oldu. Önceki ankette 56,69 TL olan beklenti, Ağustos anketinde 57,43 TL'ye çıktı.

#9
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek

Katılımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1 ile değişmedi. 2027 yılına ilişkin GSYH büyüme beklentisi ise aşağı yönlü revize edildi. Bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 olan beklenti, yüzde 4,0'a geriledi.

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Yorumlar

Ömer

Sadece değişim olacak on liracık , ne var bunda zam değil bir şey değil !!! Değişim işte . Aynı duracak değil ya . Ağa bizimle eğlenir

turan mert

Ocak 2027 dolar 65 TL..Yaz bir kenara akit..
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