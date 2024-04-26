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Spor
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Taraftarları ayağa kaldıracak açıklama! Böyle açıklama görülmedi: Biraz iddialı olmamış mı?

2024-04-26 15:42:37
Taraftarları ayağa kaldıracak açıklama! Böyle açıklama görülmedi: Biraz iddialı olmamış mı?

Trabzonspor’un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, İspanya’da oynarken 25 serbest vuruşta 7 gol atarken, Messi'nin ise 52 serbest vuruşta 8 gol attığını belirterek, yüzdeye bakıldığında bu alanda Messi’den daha iyi olduğunu söyledi.

#1
Foto - Taraftarları ayağa kaldıracak açıklama! Böyle açıklama görülmedi: Biraz iddialı olmamış mı?

Trabzonspor’un 28 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, Trabzonspor dergisine röportaj verdi. Bardhi, duran topları kullanırken isabet yüzdesi nedeniyle kendisine 'Keskin Nişancı' diyenlerin çok olduğunu söyledi. "Trabzonspor’da her şeyin bir parçası olmaktan dolayı müteşekkirim" Bardhi, sözlerine şu şekilde başladı:

#2
Foto - Taraftarları ayağa kaldıracak açıklama! Böyle açıklama görülmedi: Biraz iddialı olmamış mı?

Trabzonspor’da her şeyin bir parçası olmaktan dolayı müteşekkirim. Çünkü burası çok büyük bir kulüp. Buraya geldiğimde, bu ligin şampiyonu olmuş bir takıma geldiğimi her yönüyle hissettim. Bu insanlarla çalışmaya devam ederek önemli işler başarmak istedim. Ama geçen yıl işler istediğimiz gibi gitmedi, herkes adına zorlu geçti. Ayrıca kendi adıma zorlayıcıydı. Çünkü ben şöyle bir insanım; eğer katkı veremediysem, kazansak da kaybetsek de iyi oynasak da kötü oynasak da kendimi üzgün ve kötü hissediyorum. Geçen yıl haftalar geçtikçe üzüntüm daha da artıyordu. Bu ne kulüple ne de kişilerle ilgiliydi, üzüntümün sebebi kendi adıma yardım edemiyor ya da takıma katkı veremiyor olmaktı. Zaman geçtikçe daha iyiye gitmeye, kafamı daha rahatlatmaya ve akışına bırakmayı öğrendim. Sonrasında da adım adım en iyi yapabildiğim şekilde oynamaya başladım. Çok da iyi hissetmeye başlamıştım ve kendime şu sözü söylemiştim; ne olursa olsun hep mutlu olacağım. Çünkü yaklaşık bir yıl gibi uzunca bir süreç boyunca iyi hissetmemiştim. Bu yıl daha iyi başladık diye düşünüyorum, umuyorum işler istediğimiz gibi gider. Bir planımız var ve önümüzde yapmamız gereken önemli işlerimiz var. Ve sezon sonunda da bunları başardığımızı görmeyi çok isterim. "Messi ile karşılaştırmaya sokulmak bile iyi hissettiriyor" İspanya’da oynadığı dönemde Messi’den sonra en fazla frikik golü atan oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine Bardhi, şu şekilde konuştu:

#3
Foto - Taraftarları ayağa kaldıracak açıklama! Böyle açıklama görülmedi: Biraz iddialı olmamış mı?

Ondan daha iyi olduğum zamanlar da oldu. Çünkü ben 25 faul atışında 7, o ise 52 faul atışında 8 gol atmıştı. Yüzdeye bakınca ben daha iyiydim. Biraz da gerçeğin olduğu bir şaka diyelim. Bu türden karşılaştırmaları yaptıklarında kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisiyle bir karşılaştırmaya sokulmak bile tabii ki iyi hissettiriyor. Kendimi çok iyi ve gururlu hissediyorum. Her gün daha fazla çalışma ve ona yaklaşabilme hırsını veriyor bu durum. Ve henüz 22 yaşındayken ve bir sezonda 7 frikik golü attığında tabii ki ister istemez biraz havalı bir duruş da oluyor. Çünkü gençsin ve nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Ama şu an hayatımda en sakin olduğum, en iyi süreci yaşadığım bir dönemdeyim. Geçmişe dönüp baktığımda yaptıklarımdan gurur duyuyorum diyebiliyorum.

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