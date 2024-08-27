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Spor
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Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

2024-08-27 17:49:49
Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 3 maç sonunda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Kanarya, yeni orta sahasını buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Krunic'i gönderme ve yeni bir transfer yapma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin girişimde bulunduığu o yıldız isim ve transferin detayları...

#1
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

#3
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Oynadığı futbolla takımın en önemli ismi olduğunu gösteren Fred, kariyerinin ilk hat-trick sevincini yaşadı.

#4
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Bu sezon En-Nesyri ve Saint Maximin gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, yeni bir orta saha transferi için girişimlere başladı. İşte sarı-lacivertli takımın anlaşmaya yakın olduğu o yıldız oyuncu...

#5
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, takımda beklentilerin altında kalan Rade Krunic ile yollar ayrılacak.

#6
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Geçen sezon kiralanan ve satın alma opsiyonu da aktifleştirilerek bonservisi alındı. Boşnak futbolcu alındığı dönemden bu yana gösterdiği kötü performansı devam ettirince gözden düştü.

#7
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Jose Mourinho da deneyimli teknik adam da yönetimden 30 yaşındaki orta sahanın gönderilmesini isteyerek yerine takviye yapılmasını istedi. Diğer yandan Krunic'e talip var.

#8
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Gözden düşen Boşnak oyuncu Rade Krunic'in yeni adresi Serie A olabilir. Çizme ekiplerinden Empoli, deneyimli orta saha oyuncusunu kiralamak istiyor. İlerleyen günlerde resmi teklifin ulaştırılması bekleniyor.

#9
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Sports Digitale'in haberine göre, orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bir süredir gündemde olan Sofyan Amrabat için yeniden atağa geçti.

#10
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Transferde Fenerbahçe'nin hedef bölgelerinden biri de orta saha. Bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat.

#11
Foto - Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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